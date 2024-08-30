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وزارة التعليم: مناهج أولى إعدادى المطورة تركز على المهارة والمعرفة

الجمعة، 30 أغسطس 2024 04:00 ص
وزارة التعليم: مناهج أولى إعدادى المطورة تركز على المهارة والمعرفة وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن مناهج أولى إعدادى المطورة تناسب زمن الدراسة ومحتواها بسيط ويساعد الطالب على التفكير والتحليل والتطبيق العملي ومرتبط بالبيئة المحيطة به، موضحة أن المحتوى العلمى يستهدف التركيز على الكيف وليس الكم، وتقدير التعلم العميق، تحقيقا للمزيد من التعلم، وتحقيق التوازن بين أنشطة التعلم والمشاركة الإيجابية للطلاب فى الأنشطة الحياتية داخل أسرهم ومجتمعات  ورؤية مصر الإصلاحية، والتي منها على سبيل المثال المهارات الحياتية والقيم الداعمة لها والقضايا والتحديات التي تواجه مصر كجزء من العالم كـ التغيرات المناخية، مع اعتماد الجانب التطبيقي لها للتأكد من قدرة الطلاب على توظيف ما تعلموه، كما تشدد على تحقيق وحدة المعرفة وتكاملها فى إطار التكامل الذى تم بناء المناهج عليه منذ انطلاق مرحلة بناء المقررات الدراسية عام 2018.

وتضمنت المواد المقرر تدريسها، التالي:

اللغة العربية والخط العربي من 80 درجة

اللغة الإنجليزية من 60 درجة

الدراسات الاجتماعية من 40 درجة

الرياضيات من 60 درجة

العلوم من 40 درجة

بمجموع للطالب 280 درجة

 

وتضمن مواد النجاح والرسوب ولا تضاف للمجموع:

التربية الدينية من 40 درجة

التربية الرياضية من 20 درجة

التربية الفنية من 20 درجة

التربية الموسيقية من 20 درجة

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 20 درجة

 

وتتضمن الأنشطة الاختيارية:

يتم احتساب فترتين إضافيتين للمستوى الرفيع بواقع 50 درجة، وكذلك فترة واحدة للغة الأجنبية الثانية بواقع 40 درجة بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات والخاصة لغات.

ويتم احتساب 4 فترات تربية رياضية بدنية إضافية لكل شعبة أسبوعيا، بالمدارس الرياضية، بواقع 100 درجة منها 10 درجات للتدريب الصيفي ليصبح مجموع الفترات 22 فترة أسبوعيا بالمدارس الرياضية فقط.







وزارة التربية والتعليم

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