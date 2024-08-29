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محتوى منهج اللغة العربية للصف الأول الإعدادى المطورة للعام الدراسى الجديد

الخميس، 29 أغسطس 2024 10:02 ص
محتوى منهج اللغة العربية للصف الأول الإعدادى المطورة للعام الدراسى الجديد وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كتاب اللغة العربية المطور  للصف الأول الإعدادى والذى يدرسه الطلاب بداية من العام الدراسى الجديد 2024,2025 عبر موقعها الرسمى، حيث يمكن للطالب معرفة المحتوى الكامل للمنهج والدروس المقررة للفصل الدراسي الأول ويضم كتاب اللغة العربية الجديد المقرر على طلاب الصف الأول الإعدادي في العام الدراسي 2024 / 2025 ، عدة موضوعات عن الهوية ومؤثراتها ، والرياضة ، والهوية وبنا الشخصية ، والشعر والشعور ، وأصدقائي ، وأدب وفكر.

أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية، موضحا أن العام الدراسى الجديد يبدأ بالمدارس الرسمية والخاصة للغات والخاصة عربى والقوميات 21 سبتمبر المقبل وينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بإجمالى 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، على أن تبدأ الدراسة أو العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية يوم 8 سبتمبر 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يبدأ الفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 11/ 1/ 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8/ 2/ 2025 إلى الخميس الموافق 5/ 6/ 2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24/ 5/ 2025، أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31/ 5/ 2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2025.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25/ 1/ 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.







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منهج اللغة العربية المطور للصف الأول الإعدادى 2025



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