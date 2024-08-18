ورشة عمل عن تأثير تغيرات المناخ على مواقع التراث العالمى بمكتبة مصر بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أقامت مكتبة مصر العامة بالأقصر، ورشة عمل بعنوان "تأثير التغيرات المناخية على مواقع التراث العالمي" بالأقصر بحضور توماس شامية مدير مؤسسة هانس زايدل الألمانية، والدكتور محمد عبده عبد السميع دكتوراه في جيولوجيا الرسوبيات البيئية، والدكتور محمد عبد الغني استشاري بشئون البيئة.

وبدأ الدكتور محمد عبده عبد السميع، الورشة بالحديث عن المحميات الطبيعية المختلفة الموجودة بمصر وأهميتها، وأضاف الاستشارى البيئي الدكتور محمد عبد الغني، والذي تحدث عن أهمية التغيرات المناخية والتي تضمنت أهمية التراث الطبيعي والتراث الثقافي المادي والمعنوي وتأثير التغيرات المناخية عليها وعلى العوامل الاقتصادية والمجتمعية ومن بين هذه التأثيرات تعرض التراث الثقافي لخطر كبير، كما تطرقت ورشة العمل إلى تأثير التغيرات المناخية على القطاع السياحي والأثري والزراعي داخل المجتمع الأقصري.

كما قام محمد حساني مدير مكتبة مصر العامة، بإلقاء الضوء على أهمية التراث الثقافي والطبيعي المادي واللامادي بالأقصر، ودور منظمة اليونسكو في حفظ التراث العالمي وخاصة في مصر، وفي نهاية ورشة العمل أشاد الحضور بالقيمة الثقافية للندوة متمنين المزيد من من الندوات الثقافية المتميزة.

فيما نظمت مكتبة مصر العامة بالأقصر، ندوة تثقيفية بعنوان "الرقمنة ودورها الفعال فى مؤسسات الدولة" وتأثير الإستخدام الأمثل بمواقع التواصل الاجتماعى على فئة الشباب والتحديات والصعوبات، حيث حاضر بالندوة الدكتور ياسر خضرى المدرب المعتمد ومسئول الموقع الالكترونى بجامعتى الأقصر وجنوب الوادي، وتأتى هذه الندوة فى إطار الخطة الصيفية للمكتبة.

وتناولت الندوة عدة محاور منها الفرق بين الرقمنة و التحول الرقمى، وقابلية الأفراد و المؤسسات للتحول الرقمى، والرقمنة و دورها الفعال فى مؤسسات الدولة، ومدى أهمية التحول الرقمي في رؤية مصر 2023، ومدى تأثيره في استراتيجية الدولة المصرية الحديثة، وتأثير الاستخدام الأمثل لمنصات التواصل على فئة الشباب، والتحديات والصعوبات التي تواجه تطبيق الرقمنة.



ورشة عمل عن تأثير التغيرات المناخية علي مواقع التراث العالمي بالأقصر