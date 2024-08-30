انطلاق قافلة الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء الدعوية إلى مساجد شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

انطلقت القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى مساجد محافظة شمال سيناء (الشيخ زويد - الجورة - رفح 2) اليوم الجمعة.

وأعلنت أوقاف شمال سيناء، انه تهدف هذه القافلة إلى توحيد الخطاب الدينى فى شمال سيناء، حيث يتناول جميع المشاركين فى خطبة الجمعة موضوع "أفتان أنت يا معاذ"، وتضم القافلة 3 من علماء الأزهر الشريف، 8 من علماء وزارة الأوقاف، 2 من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، و تم توزيع العلماء على مساجد مختلفة فى المناطق المحددة وتوجه الشيخ إبراهيم محمد رسلان إبراهيم إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة لمسجد رفح الجديد - مدينة رفح - رفح 2.

والشيخ محمود حمدى أحمد عبد الخالق محمد واعظ بالأزهر الشريف لمسجد السلام ك 17 - الشيخ زويد 2 - الجورة.

والشيخ مصطفى حسين كامل نوبى باحث شرعى بدار الإفتاء لمسجد عباد الرحمن - البرث - رفح 2.

والشيخ محمد إبراهيم الشحات على إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة لمسجد أولاد سلمى - الظهير - الشيخ زويد 2 - الجورة.

والشيخ أسامة محى أحمد بسيونى الصناديدى واعظ بالأزهر الشريف لمسجد الحاج عايش الوحشى - الشيخ زويد 2 - الجورة.

والشيخ محمود محمد محمد حسن باحث شرعى بدار الإفتاء لمسجد الهديلى - ك 33 - البرث - رفح 2.

والشيخ طه على طه محمد إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة لمسجد أبو ذر الغفارى - الجورة - الشيخ زويد 2 - الجورة.

والشيخ محمد أحمد حسن خفاجى واعظ بالأزهر الشريف لمسجد الوفاق القديم - الوفاق - رفح 2.

والشيخ عماد محمد السيد على مجاهدإمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء لمسجد أبو معالى - الغرة - الشيخ زويد.

الشيخ الشيخ يحى أحمد حسن عطوه إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء لمسجد الوادى الأخضر - الشيخ زويد.

والشيخ محمود السيد محمود غنام إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء لمسجد عمرو بن العاص - البحر - الشيخ زويد.

والشيخ أحمد عبد الرحمن محمد الأنورإمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء لمسجد الرفاعى - أبو رفاعى - الشيخ زويد.

والشيخ محمد محمد محمد شبان إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء لمسجد الإخلاص بالشلاق - الشيخ زويد.