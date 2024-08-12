أوقاف شمال سيناء: برامج صيفية شاملة لبناء الوعى وتعليم القرآن بكافة المساجد

شمال سيناء ـ محمد حسين

أكد الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، على استمرار جهود وزارة الأوقاف في الاهتمام بالنشء وبناء وعي الطفل بشكل شامل وسليم، وأوضح أن هذه الجهود تتجسد في فعاليات "البرنامج الصيفي للطفل" التي تتواصل في مساجد شمال سيناء على مستوى جميع مراكز المحافظة، تُقام هذه الفعاليات يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع بعد صلاة العصر، في كافة المساجد المشاركة بالبرنامج، وتستمر حتى منتصف سبتمبر 2024، تحت إشراف نخبة من العلماء وأئمة المساجد.

وأشار الشيخ مرزوق إلى أن مقارئ الجمهور في مساجد شمال سيناء تشهد إقبالًا كبيرًا من رواد المساجد، حيث تُعقد 104 مقرأة جمهور على مستوى كافة الإدارات الفرعية بمراكز المحافظة،وأكد أن رواد المساجد يحرصون على حضور هذه المقارئ بكثافة لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه، وكذلك للتنافس في تلاوة القرآن الكريم بطريقة صحيحة، ويأتي هذا النشاط في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، من خلال إقامة مقارئ خاصة بجمهور المساجد.

وأضاف الشيخ مرزوق أن مكاتب تحفيظ القرآن الكريم في مساجد شمال سيناء تستمر في نشاطها وسط حضور وإقبال كبير من الأطفال، حيث يشارك هؤلاء في حفظ القرآن الكريم تحت إشراف نخبة من العلماء وأئمة المساجد المتميزين. كما أشار إلى أن "الدروس المنهجية" التي تقام في مساجد المحافظة تحظى بإقبال وإشادة كبيرة من الحاضرين، مما يعكس نجاح هذه المبادرة في تعزيز الفهم الديني الصحيح.

أكد الشيخ مرزوق أن لقاءات النشء التي تُعقد في المكتبات العامة بالمساجد تشهد إقبالًا كبيرًا من الأطفال، الذين يسعون للتزود بالعلوم والمعرفة والثقافة، في ظل إشراف نخبة من العلماء وأئمة المساجد المتميزين.



انشطة بمساجد شمال سيناء