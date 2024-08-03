وزير الكهرباء يقف فى الطابور للحصول على خدمة تركيب عداد جديد بـ 6 أكتوبر

كتبت رحمة رمضان

واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الجولات الميدانية للوقوف على مستجدات تنفيذ الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية والحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي وزيادة الطاقات المولدة وترشيد استهلاك الوقود والحرص على الالتزام بمعايير جودة التشغيل وبرامج الصيانة وفقا لجداول وتوقيتات محددة ، قام الدكتور عصمت اليوم السبت بزيارة ميدانية مفاجئة إلى محطة توليد كهرباء 6 اكتوبر بقدرة 1518,5 ميجاوات بالكيلو 26 طريق مصر إسكندرية الصحراوي ، لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلى لسير العمل والتشغيل والصيانة وأنواع الوقود المستخدم وغيرها متطلبات التشغيل الجيد

بدأ الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بالاستماع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل فيما يتعلق بوحدات التوليد والقدرة الإجمالية للمحطة التى تبلغ 1518,5 ميجاوات ، والتى تمثل 16,51 من قدرة شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء بمعدل 11% من إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة طبقا لمتطلبات التشغيل الآمن للمركز القومي للتحكم في الطاقة وتعمل المحطة بنظام الدورة البسيطة والدورة المركبة ، وتمت مناقشة معدلات استهلاك الوقود لكل كيلو وات

تفقد الدكتور محمود عصمت وحدات التوليد وغرفة التحكم الرئيسية بالمحطة، واستمع الى تقرير مفصل من مسئولي التشغيل والصيانة بالمحطة حول كفاءة عمل الوحدات وإجمالي الطاقة المولدة ومقارنة ذلك بمعدلات استهلاك الوقود، بالإضافة الى خطة الصيانة والجداول الزمنية للتنفيذ ومدى مراعاة ذلك وأوقات الذروة وارتفاع الأحمال على الشبكة القومية الموحدة للكهرباء ، وكذلك خطة مواجهة الأعطال ومعدلاتها ومستوياتها المختلفة وسرعة استجابة فرق الطوارئ فى اطار العمل.

شملت الجولة الميدانية زيارة مفاجئة إلى المقر المؤقت لإدارة شبكات توزيع اكتوبر 2 بمنطقة حدائق اكتوبر حيث قام الدكتور محمود عصمت بالدخول إلى الإدارة بين المواطنين وانتظر امام شباك خدمة عمل المقايسات وتركيب عدادات جديدة واستمع الى الشكاوى من عدم تجهيز المكان كونه مقراً مؤقتاً ، ووجه الدكتور عصمت بعض الاسئلة إلى الموظف المختص تتعلق بالحصول على الخدمة، ثم قام بتفقد الأقسام المختلفة ومن بينها الإيرادات والأقسام التجارية وأماكن تقديم الخدمات ، واستمع من مسئولي الادارة إلى شرح حول اجمالى الطاقة المباعة ونسبة الفاقد ومعدلات التحصيل والإجراءات المتبعة للتصدى لظاهرة سرقة الكهرباء والحصول على الخدمة بطرق غير قانونية ،خاصة وان عدد المشتركين يبلغ 200433 والادارة تخدم عدد 94 منطقة تقريباً من بينها مناطق هرم سيتي وابنى بيتك 7 مناطق وسكن مصر والفردوس.

اكد الدكتور محمود عصمت انه لا بديل عن تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة كأحد اهم محاور خطة العمل العاجلة لتحقيق هدف استقرار التيار واستمراريته، وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين ضمن محددات العمل خلال المرحلة الحالية ، مشيرا إلى اهمية التواجد الميداني لرؤساء الشركات ومسئولى الادارة العليا فى تحقيق هذه الأهداف العاجلة بالتوازي مع ترشيد نفقات التشغيل بما لا يؤثر على تحقيق المستهدف ، وذلك من خلال تحسين معدل الاداء بالشركات التابعة ، موضحا ان كافة الجهود موجهة حاليا نحو تحقيق هدف جودة التغذية والإتاحة والاستمرارية والتشديد على المعايير الفنية التى تتعلق بالتشغيل الاقتصادي للشبكة القومية الموحدة وزيادة العوائد وضمان حقوق الكهرباء.



محمود عصمت وزير الكهرباء



محمود عصمت



وزير الكهرباء في طابور