اليوم السابع
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وزير العمل يعلن نقل مكتب عمل أبو النمرس إلى مقر المجلس المحلي

السبت، 03 أغسطس 2024 06:25 م
وزير العمل يعلن نقل مكتب عمل أبو النمرس إلى مقر المجلس المحلي محمد جبران وزير العمل
كتبت آية دعبس

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أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم السبت عن عودة مكتب عمل أبو النمرس، بمحافظة الجيزة إلى المجلس المحلى للمدينة، وذلك لعدم جاهزية المقر الحالى لاستقبال الجمهور، وتقديم خدمات له على أكمل وجه.

ووجه الوزير جبران الشكر والتقدير إلى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على سرعة الاستجابة لطلب مديرية عمل المحافظة فى هذا الشأن، لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، وكذلك التسهيل على ذوى الهمم التعامل، والتواصل مع المكتب الجديد، كونه يقع على الطريق، وفى الدور الأرضى.

مؤكدا على أنه سيتم استكمال باقى الإجراءات المالية والقانونية الخاصة بإدارة المقر الجديد، بمعرفة الادارات المختصة بمجلس المدينة، ومديرية العمل بالجيزة، تنفيذا للعقد السابق.

 







وزارة العمل

مكتب عمل ابو النمرس

مديرية العمل بالجيزة



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