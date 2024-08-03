وزارة العمل في 7 أيام.. القاهرة تواصل حصر وتسجيل عمالة غير منظمة بالميادين

كتبت آية دعبس

أصدرت وزارة العمل اليوم السبت "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ 7 أيام الماضية، حيث بدأ محمد جبران،وزير العمل،جولاته ،في مدينة العاشر من رمضان ،بعقد لقاء مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان"بمقر الجمعية" كما شاركت في اللقاءات، قيادات تنفيذية ومحلية وشعبية بالمحافظة، ووفد من وزارة العمل يرافق "الوزير" ، وفى إطار جولته بمدينة العاشر من رمضان.

وعقد محمد جبران وزير العمل اجتماعًا، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ،للمجلس الاستشارى الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل،الذي يرأسه وزير العمل،ويضم في عضويته مُمثلين عن وزارات، وجهات ذات صلة، وأصحاب أعمال وعمال.

وشَهد وزير العمل، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية عمل السويس، وأحد الشركات، التي تُمثل التعاون الاقتصادي المصري الصيني، وذلك بشأن توفير فرص عمل للشباب المصري، للعمل بمنطقة صناعية، التي وصل عدد الشركات فيها إلى 160 شركة بإجمالي استثمارات 6 مليار دولار أمريكي.

والتقى وزير العمل، السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.. وبحث الجانبان، مجموعة من الملفات المشتركة ..وناقشا الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة العمل في ملفات تطوير منظومة التدريب المهني،بآليات عملية وغير تقليدية ،وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج .

والتقى وزير العمل، وفدا من الغرفة التجارية بالقاهرة، بحضور بعض تجار وأصحاب المحلات بمنطقة العتبه والموسكي، وذلك عقب حادث الحريق الذي نشب بالمنطقة.. واستقبل جبران ،بمقر "الوزارة" ، وفدا من النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات الأردنية برئاسة السيد خالد محمد الزيود.

وأعلن محمد جبران وزير العمل، عن بُشرى سارة، للعمال في الشركات المعاونة ،وهي "شركات المقاولات العاملة في مجالات خدمات الأمن والنظافة والتغذية، لقطاع البترول"،وذلك بتطبيق الحد الأدنى للأجور ..وقال جبران أنه بالتنسيق بين وزارتي العمل،والبترول والثروة المعدنية..



وأيضاً التقى وزير العمل ، مع سعد شعبان،ومحمد مسلم ،ممثلين عن منظمات نقابية عمالية "تحت التأسيس".. كما وجه ،الادارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة ،ومديرية عمل محافظة الجيزة،بالاستمرار في متابعة أحوال العمال المصابين ،ضحايا حادث انهيار سقالة عليهم أثناء عملهم فى مبنى تحت الإنشاء يقع على طريق الفيوم بنطاق " الجيزة".

وواصلت مديرية عمل القاهرة،تنفيذ توجيهات محمد جبران وزير العمل ،بإستكمال تسجيل وحصر،عمالة غير مُنظمة،فئة "تراحيل"،داخل ميادين ،ومواقع تجمعهم في "المحافظة" ، وأعلنت وزارة العمل ، عن 300 فرصة عمل جديدة ،لفتيات محافظة القاهرة،من 18 إلى 35 سنة،من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة للعمل فى مجال "أخصائية تمويل " .



وإستمرت مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص ، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والتفتيش على المنشأت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل..إلى "الانفوجراف".