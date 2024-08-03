وزيرة التنمية المحلية تعلن انطلاق الأسبوع التدريبي الأول بمركز سقارة غدا

كتب على عبد الرحمن – إيناس سلامة

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالى 2024-2025، غداً الأحد الموافق 4/8/2024، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، ويأتى ذلك فى ضوء جهود الوزارة للارتقاء بمستوى العنصر البشرى بالمحليات لدوره الرئيسى فى تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وبما ينعكس إيجابياً على رفع كفاءة الجهاز الإدارى بالمحافظات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الخطة الجديدة لدورات سقارة لعام 2024-2025 تستهدف بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية وإكسابهم للمهارات اللازمة، ورفع قدراتهم على إدارة التغيير ومواكبة التغيرات التكنولوجية الحديثة وتنفيذ المشروعات والمبادرات الرئاسية الهامة على مستوى الجمهورية.

وقالت الدكتورة منال عوض أن الفترة القادمة ستشهد إحداث طفرة حقيقة وملحوظة بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة حتى يستطيع أداء دوره المنوط به على أعلى مستوى وبكل كفاءة، وسيتم التركيز على تلافى أى سلبيات، وتذليل جميع المعوقات التى تقف أمام المتدربين خاصة التى تواجههم خلال تأدية الدورات التدريبية، والتأكيد على استخدام طرق التدريب الفعالة والمناسبة مع المحتوى التدريبي، والاهتمام بتقييم الأداء بصورة مستمرة والحصول على آراء المشاركين عقب انتهاء الدورات التدريبية لتعظيم الايجابيات والاستجابة لأى مطالب.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أنه سيتم افتتاح الأسبوع الأول من الخطة الجديدة للعام المالى 2024/ 2025 بتنفيذ 4 دورات تدريبية هى دورة "الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للاستدامة البيئية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية" للفئات المستهدفة من المديرين والعاملين بإدارات البيئة ووحدات المخلفات الصلبة ولجان التقييم البيئى للمشروعات بالتعاون مع وحدة المخلفات الصلبة بالوزارة، ودورة "قيادات نسائية مستوى متقدم" للفئات المستهدفة من خريجى دورات القيادات النسائية بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، ودورة "إدارة المواقف والساحات وانتظار السيارات للفئات المستهدفة من المديرين والعاملين بمشروع المواقف والساحات وانتظار السيارات ولجان العمل بهما بالتعاون مع الشئون القانونية بالوزارة وديوان عام محافظة القاهرة، ودورة "تعظيم استخدام صندوق التنمية المحلية للفئات المستهدفة من المديرين والعاملين بصندوق التنمية المحلية بالتعاون مع صندوق التنمية المحلية بالوزارة، ويستفيد من هذه الدورات 140 متدرباً من جميع المحافظات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية تنفيذ هذه الدورات فى اكتساب العاملين بالمحليات للمهارات اللازمة ورفع قدراتهم لتحقيق أقصى استفادة من الدورات التدريبية، لافتة إلى تركيز الخطة الجديدة على الاهتمام الذى توليه الوزارة خلال المرحلة القادمة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتكوين صورة ذهنية إيجابية عن الإدارة المحلية ومن هنا جاءت الخطة معتمدة على الارتقاء بمهارات العاملين بالمراكز التكنولوجية والإعلام وإدارة شبكات التواصل الإجتماعى، والإدارات الهندسية، ووحدات التحول الرقمى، ووحدات الحماية المجتمعية بالوزارة والمحافظات مثل وحدات تكافؤ الفرص وحماية الطفل والسياسات السكانية وحقوق الإنسان والقيادات التنفيذية النسائية المتميزة.

وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن انتهاء مركز سقارة من الاختبارات للمتقدمين لحوالى 1176 متدربا وجار رصد النتيجة ومعرفة عدد الناجحين وتحديد أسماء المرشحين للدورات الخاصة بها خلال الأسبوع القادم لعدد 9 دورات تدريبية تتضمنها الخطة الجديدة، مشيرة إلى أن تلك الدورات تشمل دورات إعداد المدربين TOT وإعداد مدرب رقمي، وإعادة قادة المستقبل، واللغة الإنجليزية فى عدة مجالات منها مجال إدارة المشروعات ومجال الإعلام والعلاقات العامة والتعاون الدولي، وتأهيل قائدات العمل التنفيذى النسائية والرائدات الشابة، التصميم الجغرافى والانفوجراف والفيديو والتصوير الفوتوغرافى والمونتاج، ونظم المعلومات الجغرافية GIS، برنامج الأتوكاد للرسومات الهندسية، وإدارة المشروعات PMP.

وأضافت أن الخطة الجديدة للمحليات لهذا العام تتضمن تنفيذ 156 دورة تدريبية، منها 71 دورة تنفذ لأول مرة، يستفيد منها 6395 متدربا بمتوسط 160 متدربا أسبوعيًا وذلك على مدار 10 شهر خلال 38 أسبوعا تدريبيا، وبإجمالى 757 يومًا تدريبيًا، موضحة أنه تم التركيز فى الخطة الجديدة للمحليات على تنوع الفئات المستهدفة من البرامج التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الادارية والإدارات، والقطاعات الأكثر تأثيراً فى إصلاح منظومة الجهاز الإدارى بالمحافظات ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثة، ونشر معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد مع دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية فى خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان والإصلاح الإدارى بالمحافظات.