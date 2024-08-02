التنمية المحلية: "مشروعك" ساهم فى تنفيذ 212 ألف مشروع بقروض 29 مليار جنيه

كتب على عبد الرحمن – إيناس سلامة

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً عن جهود المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ”مشروعك” منذ انطلاقه وحتى شهر يوليو الماضى، حيث ساهم فى تنفيذ أكثر من 212 ألف مشروع للشباب بقروض بلغت حوالى 29 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات فى توفير أكثر من مليون و 439 ألف فرصة عمل فى جميع المحافظات، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة الجديدة بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يساهم فى خلق مزيد من فرص العمل على أرض جميع المحافظات ودفع عجلة الاقتصاد القومى للدولة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، فى بيان اليوم، أنها تضع على رأس أولويات العمل بالوزارة خلال الفترة المقبلة التوسع فى تنفيذ وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجميع المحافظات من خلال " مشروعك" والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع 6 بنوك وطنية، للمساعدة فى توفير فرص عمل، وحل مشكلة البطالة والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وتبنى المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر بما يساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة تفعيلاً لتكليفات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أنه سيتم تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لمشروعك مما يمكنه من إتاحة المزيد من القروض الميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير فرص عمل حقيقية تساعد فى زيادة دخل الشباب والمرأة والعمل على تذليل أى عقبات تواجه الراغبين فى الحصول على قروض.

وأشار التقرير الذى استعرضته وزيرة التنمية المحلية إلى أن محافظة المنيا هى الأعلى تنفيذاً فى عدد المشروعات بمحافظات الصعيد، حيث تجاوز عدد المشروعات التى نفذتها 23,4 ألف مشروع بقروض حوالى 3 مليار جنيه ووفرت المشروعات 158 ألف فرصة عمل ، ثم تأتى محافظة سوهاج فى المرتبة الثانية حيث نفذت 22,7 ألف مشروع بقروض تجاوزت 3,4 مليار جنيه وفرت أكثر من 154,6 ألف فرصة عمل، ثم تأتى محافظة البحيرة التى نفذت 19 ألف مشروع بقروض 1,7 مليار جنية وفرت أكثر من 102 ألف فرصة عمل .

ولفت التقرير إلى أن وحدات "مشروعك " فى المحافظات والبالغ عددها 260 مقراً تقوم بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمتقدمين للحصول على قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للاستفادة من جميع المميزات التى يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم، وطالبت وزيرة التنمية المحلية السادة المحافظين بالعمل على تكثيف التوعية للشباب والتوسع فى نشر وتعزيز ثقافة العمل الحر للحد من البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية فى المحافظات.