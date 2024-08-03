نتيجة الثانوية العامة 2024.. تعرف على أبرز التفاصيل قبل إعلان النتيجة

كتب محمود طه حسين

سيطر موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، على أدوات البحث من جانب طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، حيث ينتظر الجميع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، ويقدم اليوم السابع فى التقرير التالى تفاصيل قبل أيام قليلة من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024:

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- جار تجميع ومراجعة نتيجة الثانوية العامة 2024.

- يتم تحديد قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2024.

- نتيجة الثانوية العامة 2024 تعلن على موقع اليوم السابع عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

- نتيجة الثانوية العامة 2024 تعلن للطلاب مجان على موقع اليوم السابع.

- ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 سيكون بحد أقصى الثلاثاء المقبل.

- تعلن نتيجة الثانوية العامة فى مؤتمر صحفى لشرح كافة التفاصيل ونسب النجاح فى نتيجة الثانوية العامة 2024.

- نتيجة الثانوية العامة 2024 لن يتم تسريبها من الكنترول ويتاح التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024 بعد إعلانها رسميا.



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نسب النجاح فى 9 مواد بالثانوية العامة، قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 كالتالى:

- نسبة النجاح فى مادة الكيمياء للثانوية العامة 2024 وصلت لأكثر من 92%.

- نسبة النجاح فى مادة الجغرافيا للثانوية العامة 2024 أكثر من 92%.

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 96.25%؜.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة التاريخ بلغت 96.43%.

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، 96.62%.

- نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88%.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2024، 94.21%

- نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 91%.

- تخطت مؤشرات النجاح في مادة علم النفس والاجتماع نسبة 92%.