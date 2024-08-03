موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024.. الإعلان خلال أيام قليلة

كتب محمود طه حسين

نتيجة الثانوية العامة 2024 .. يبحث كثير من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024، حيث من المقرر أن تظهر نتيجة الثانوية العامة 2024 خلال أيام قليلة أو خلال ال 72 ساعة القادمة بعد انتهاء أعمال التجميع والمراجعة وتحديد قائمة أوائل الثانوية العامة.

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نتيجة الثانوية العامة 2024 .. ينشر اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2024 كاملة ، حيث يستطيع الطلاب معرفة نتيجة الثانوية العامة 2024 بالدخول على موقع اليوم السابع واستخدام رقم الجلوس حيث تظهر للطالب نتيجة الثانوية العامة 2024 ، موضح بها النسبة المئوية للدرجات ودرجاته فى كل مادة والمجموع فى شكل درجات.

نتيجة الثانوية العامة 2024 .. وزارة التعليم تعلن نسب النجاح فى 9 مواد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نسب النجاح فى 9 مواد بالثانوية العامة، قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 كالتالى:

نتيجه الثانويه العامه 2024

- نسبة النجاح فى مادة الكيمياء للثانوية العامة 2024 وصلت لأكثر من 92%.

- نسبة النجاح فى مادة الجغرافيا للثانوية العامة 2024 أكثر من 92%.

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 96.25%؜.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة التاريخ بلغت 96.43%.

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، 96.62%.

- نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88%.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2024، 94.21%

- نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 91%.

- تخطت مؤشرات النجاح في مادة علم النفس والاجتماع نسبة 92%.

نتيجه الثانويه العامه 2024