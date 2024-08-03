محافظة الجيزة: حملات لرفع المخلفات والرتش بالبدرشين ومنشأة القناطر

كتبت - مرام محمد

شنت مراكز ومدن محافظة الجيزة، حملات مكثفة لرفع المخلفات والرتش من الطرق والمحاور المرورية وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والطرق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

شملت الحملات شوارع مدينة البدرشين، ومناطق (نكلا، وطراد النيل) بمركز ومدينة منشأة القناطر، وشوارع (الأقصر، وبشتيل، والمطار) بحي المنيرة الغربية، وعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بقطاعات العجوزة، وأرض اللواء، منها شوارع (محمد شكرى مع شاهين ودمشق وابراهيم البعثى، ومنطقة عمارات الأوقاف، و26 يوليو ترسانة، وترعة الزمر).

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار تكثيف حملات النظافة والتجميل لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشوارع، وكذلك رفع الإشغالات من الشوارع والميادين وعدم السماح بتعدي أي منشأة تجارية أو مقهى أو محل أو كشك على الطريق العام لإعادة الانضباط للشارع وتوفير حرم آمن لسير المواطنين.

ونبه محافظ الجيزة، على المتابعة الدقيقة لأداء شركات الجمع السكني للمخلفات والتأكد من التزامها باشتراطات التعاقد مع المراجعة الشاملة لمهام الشركات وقياس مدى رضاء المواطن عن الخدمة المقدمة وأي معوقات أو ملاحظات من المواطنين على الشركات العاملة.