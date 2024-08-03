محافظة الجيزة: تنفيذ 111 حالة إزالة لتعديات على أراضى زراعية بالمراكز

كتبت - مرام محمد

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية بتشديد الرقابة لرصد أية حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية والبناء المخالف وإزالتها في المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع كافة أشكال التعدي عليها.

واطلع المحافظ على جهود مديرية الزراعة والمراكز والمدن في مواجهة البناء المخالف على الأراضي الزراعية خلال شهر بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، إذ تمكنت الحملات من إزالة 111 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بإجمالي مساحة 3 أفدنة و 15 قيراط و 4 أسهم.

جاءت حالات التعدى بمراكز ومدن (الصف، أطفيح، العياط، البدرشين، كرداسة، أوسيم، منشأة القناطر) ومدينة الجيزة، إذ نجحت الأجهزة المعنية فى تنفيذ أعمال الإزالة وإرسال أسماء أصحابها لمديرية التموين بالجيزة لوقف الدعم المقدم لهم من قبل الدولة وفقًا للقرارات الصادرة فى هذا الشأن.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الإجراءات تأتى فى إطار حرص المحافظة على منع صور التعدى على الرقعة الزراعية ومنع إقامة التجمعات العشوائية غير المخططة لما يترتب على قيامها من أثار سلبية تؤثر على المرافق العامة والمظهر الحضارى للأحياء والمراكز والمدن، مؤكدًا أنه لن يتهاون فى إتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على تلك الظواهر وإتخاذ الإجراءات القانونية مع مرتكبيها.

وشدد "النجار"، على رؤساء المراكز والمدن بمواصلة جهود الرصد والمتابعة الميدانية علي مدار اليوم والتعامل الفوري حيال الحالات التي يتم رصدها من خلال وحدات المتغيرات المكانية.

إزالة التعديات على أراضى زراعية

حالة إزالة لتعديات على أراضى زراعية

جانب من إزالة التعديات على أراضى زراعية