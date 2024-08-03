علامة متأخرة على سرطان الجلد قد تلاحظها أثناء صعود السلالم.. اعرفها

كتبت مروة هريدى

انتبه لما يحاول جسمك إخبارك به أثناء صعودك السلالم، حيث يمكن أن تشير العلامات الخفية في بعض الأحيان إلى مرض خطير، مثل هذه العلامة التي تشير إلى سرطان الجلد غير الميلانيني، والتي يمكن أن يعاني منها الأشخاص في مراحل متأخرة من المرض، وقد يبدأ سرطان الجلد غير الميلانيني في الطبقة الخارجية من الجلد، ولكن مع تقدم السرطان يمكن أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجس، حسبما أفاد تقرير موقع "NHS Inform".

ما هو سرطان الجلد غير الميلانيني؟

تتطور معظم سرطانات الجلد بسبب التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، ووفقًا لمركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن حتى فترات قصيرة من التعرض الشديد لأشعة الشمس والحروق قد تؤدي إلى تطور هذا السرطان، ويمكن للأشعة فوق البنفسجية في ضوء الشمس إتلاف الحمض النووي لخلايا الجلد مما قد يؤدي إلى تطور السرطان، ويعد الأشخاص ذو البشرة الشاحبة، والشعر الأحمر أو الأشقر، والعيون الزرقاء أو الخضراء، وأولئك الذين لديهم الكثير من النمش أو الشامات، أو لديهم تاريخ عائلي من سرطان الجلد هم أيضًا معرضون لخطر كبير للإصابة بهذا النوع من السرطان، كما أنه مع تقدم العمر، يزداد خطر الإصابة بهذا السرطان.

يشير سرطان الجلد غير الميلانيني إلى مجموعة من السرطانات التي تتطور ببطء في الطبقات العليا من الجلد، وفيما يلى.. أعراض السرطان غير الميلانيني:

- أول علامة على سرطان الجلد غير الميلانيني هي ظهور كتلة أو رقعة على الجلد لا تلتئم بعد بضعة أسابيع، وعادةً ما تكون الكتل السرطانية حمراء وصلبة المظهر، أما البقع السرطانية فهي مسطحة ومتقشرة، لذلك يجب استشارة الطبيب إذا كان لديك أي خلل في الجلد لم يلتئم بعد 4 أسابيع.

- نتوء صغير لامع ومرتفع

- بقعة صغيرة مسطحة متقشرة وغير منتظمة الشكل وشاحبة أو وردية أو حمراء

- تقرحات لا تلتئم

- نمو ذو حواف مرتفعة

- نمو قد ينزف أو يتقشر

- بقع متقشرة أو نتوءات غالبًا ما تكون حمراء أو أرجوانية وتسبب الحكة- علامة متقدمة من علامات الإصابة بسرطان الجلد غير الميلانينى أثناء صعود السلالم، حيث أنه مع تقدم هذه الحالة، قد ينتشر إلى أعضاء مثل العقد الليمفاوية أو الرئتين أو الكبد أو العظام أو المخ، وإذا انتشر السرطان إلى الرئتين، فمن الشائع أن يعاني الشخص من أعراض مثل ضيق التنفس أو السعال الدموي ويظهر ذلك عند صعود السلالم أو القيام بالأنشطة اليومية مثل تنظيف المنزل وغيرها، وهى من العلامات المتقدمة.

فيما يلى.. بعض النصائح للوقاية من سرطان الجلد:

- يُنصح بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة .

- إذا خرجت، احرص على تغطية ذراعيك وساقيك وارتد قبعة ونظارة شمسية.

- استخدم واقيًا من الشمس بعامل حماية من الشمس (SPF) لا يقل عن 30 وحماية من الأشعة فوق البنفسجية (UVA) لا تقل عن 4 نجوم.

- احمِ بشرة أطفالك من الشمس لأن بشرتهم أكثر حساسية من بشرة البالغين.