كتبت فاطمة خليل

الجهاز الليمفاوي عبارة عن شبكة واسعة من الأوعية الليمفاوية والغدد التي تحمل الخلايا الليمفاوية، والخلايا الليمفاوية هي الخلايا التي تحمينا ضد الميكروبات المختلفة مثل البكتيريا والفيروسات عن طريق تكوين الأجسام المضادة وتدميرها، في هذا التقرير نتعرف على أسباب سرطان الغدد الليمفاوية عند الأطفال وطرق العلاج، وفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا".

يمكن أن تخضع هذه الخلايا الليمفاوية لتحول خبيث وتتفوق على الخلايا الليمفاوية الطبيعية وتشكل تورمات في العقد الليمفاوية التي تظهر على شكل سرطان الغدد الليمفاوية.

هناك نوعان رئيسيان من سرطان الغدد الليمفاوية، سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين وغير هودجكين.

يعد سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين أكثر شيوعًا عند المراهقين وعادةً ما يكون له تقدم بطيء وتشخيص أفضل يمكن أن تحدث ليمفوما اللاهودجكين في أي عمر وعادة ما تتقدم بسرعة.

أسباب سرطان الغدد الليمفاوية عند الأطفال

لا يزال السبب الدقيق لسرطان الغدد الليمفاوية غير معروف، ولكن تم تحديد عوامل بيئية ومعدية وجينية مختلفة تؤهب للإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية، الأسباب الشائعة هي نقص المناعة وعدد قليل من الالتهابات الفيروسية.

قصور الجهاز المناعي: يبدو أن الحالة المناعية هي العامل الدافع في غالبية الأورام اللمفاوية. معظم الحالات التي تضعف جهاز المناعة تؤهب لتطور سرطان الغدد الليمفاوية.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

اضطرابات نقص المناعة الخلقية مثل اضطراب نقص المناعة المشترك الشديد

استخدام الأدوية المثبطة للمناعة

العدوى: التحفيز المزمن للأنسجة اللمفاوية عن طريق العدوى المختلفة يزيد من خطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية. عدد قليل من العوامل المعدية المتورطة هي:

- فيروس إبشتاين بار

- فيروس ابيضاض الدم للخلايا التائية البشرية من النوع الأول

- فيروس الهربس البشري

أعراض سرطان الغدد الليمفاوية عند الأطفال

يظهر سرطان الغدد الليمفاوية على شكل عقدة ليمفاوية منتفخة وغير مؤلمة تحت الجلد. عادة ما تكون الغدد الليمفاوية المتضخمة في الرقبة، أو فوق عظمة الترقوة، أو في الإبط أو الفخذ.

يمكن أيضًا أن تتورم العقد الليمفاوية العميقة في الجسم وتسبب الأعراض. على سبيل المثال، يمكن أن يسبب تضخم الغدد الليمفاوية في الصدر السعال، أو صعوبة في البلع، أو صعوبة في التنفس.

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لسرطان الغدد الليمفاوية ما يلي:

• الشعور بالتعب الشديد

• حمى

• فقدان الوزن أو فقدان الشهية

• تعرق شديد

إن تحديد مرحلة سرطان الغدد الليمفاوية هو الطريقة التي يكتشف بها الأطباء مدى انتشار سرطان الغدد الليمفاوية في الجهاز اللمفاوي أو في الجسم. يبدأ سرطان الغدد الليمفاوية عادة في العقد الليمفاوية في الرقبة أو الصدر. إذا انتشر السرطان، فإنه ينتشر عادة إلى العقد الليمفاوية القريبة، ثم إلى أعضاء مثل الطحال أو الكبد.

علاج سرطان الغدد الليمفاوية

يعتمد العلاج المناسب كثيرًا على مرحلة ونوع سرطان الغدد الليمفاوية.

العلاج الكيميائي المركب هو الطريقة الأساسية المستخدمة لعلاج سرطان الغدد الليمفاوية يقتصر دور الجراحة على إجراء خزعة جراحية للعقدة الليمفاوية.

من الضروري أن يفهم الوالدان أنه يجب إعطاء العلاج الكيميائي للأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الغدد الليمفاوية وأنهم يتحملون العلاج جيدًا.