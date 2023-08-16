هل يمكن للكريم الواقى من الشمس أن يسبب السرطان؟

كتبت فاطمة خليل

يلعب الكريم الواقي من الشمس دورًا مهمًا في حماية بشرتنا من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية، وهي عامل خطر معروف للإصابة بسرطان الجلد، بما في ذلك سرطان الخلايا الحرشفية وسرطان الجلد، وأثارت الدراسات الحديثة تساؤلات حول ما إذا كان الواقي من الشمس يمكن أن يسبب ضررًا أكثر من نفعه بعد العثور على تركيزات عالية من البنزين، وهو مادة سامة تسبب السرطان، في بعض واقيات الشمس.

وقال الدكتور سونال بانسال، استشاري الأمراض الجلدية بمعهد فورتيس للبحوث التذكاري بالهند: "من المثير للقلق أن نسمع عن المستويات العالية من البنزين في بعض واقيات الشمس، ومع ذلك ، من المهم وضع هذا في السياق، فبينما يعتبر البنزين مادة كيميائية مسببة للسرطان بالفعل، إن وجود مستويات عالية من البنزين في بعض واقيات الشمس لا يمثل جميع واقيات الشمس في السوق، حيث تخضع غالبية واقيات الشمس لاختبارات صارمة لضمان سلامتها وفعاليتها ".

وأوضح أن "فوائد استخدام واقي الشمس تفوق بكثير المخاطر المحتملة المرتبطة بالتعرض للبنزين من عدد قليل من المنتجات. الأشعة فوق البنفسجية من الشمس هي مادة مسرطنة معروفة وسبب رئيسي لسرطان الجلد. يظل الاستخدام المنتظم للواقي من الشمس ، عند اختياره بعناية ، عنصرًا حاسمًا في حماية بشرتك من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية.

البنزين هو مركب غير مستقر لا ينبغي أن يكون موجودًا في واقيات الشمس بسبب قدرته على التسبب في ضرر. يُنصح بتجنب واقيات الشمس التي تحتوي على البنزين واختيار المنتجات الخالية من هذا المركب.

من المهم معالجة المخاوف الأخيرة بشأن سلامة واقي الشمس ، حيث تدعم مجموعة الأدلة الهائلة استخدام واقي الشمس كإجراء وقائي رئيسي ضد سرطان الجلد. لتقليل المخاطر ، حدد واقيات الشمس بمعامل حماية 30 أو أعلى ، وتجنب المنتجات التي تحتوي على البنزين ، واختر واقيات الشمس واسعة النطاق بمكونات نشطة أكثر أمانًا.

عند اختيار واقي من الشمس لحماية البشرة ، يجب مراعاة بعض العوامل. أولاً ، يجب اختيار عامل الحماية من الشمس (SPF) بحكمة. يوصى باستخدام واقيات الشمس التي تحتوي على عامل حماية 30 أو أعلى ، لأنها توفر حماية أفضل من الأشعة فوق البنفسجية وقد ثبت أنها تساهم في الوقاية من سرطان الجلد.

قد تساعد قيم عامل الحماية من الشمس (SPF) الأقل من 30 في منع التسمير والحرق ولكنها قد لا توفر حماية كافية ضد سرطان الجلد.

عند اختيار واقي الشمس، يُنصح بالبحث عن حماية واسعة الطيف ، مما يعني أنه يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، ضع في اعتبارك واقيات الشمس التي تحتوي على مكونات مثل أكسيد الزنك أو ثاني أكسيد التيتانيوم ، والتي تعتبر بدائل أكثر أمانًا لبعض المرشحات الكيميائية.

تذكر أن حماية بشرتك من التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية تظل ذات أهمية قصوى في الحد من مخاطر الإصابة بسرطان الجلد.