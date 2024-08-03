رئيس مدينة دهب يعقد اجتماعا عاجلا لحل أزمة نقص المياه بسبب عطل

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

عقد اللواء عبد الرحمن محمد بهاء الدين رئيس مدينة دهب بجنوب سيناء اليوم السبت اجتماعًا بمديرى الإدارات بالوحدة المحلية لمدينة دهب ومديري المديريات الخدمية بالمدينة لبحث آليات وضع حلول نتيجة نقص المياه التي يعاني منها المواطنون بكافة قطاعات المدينة نتيجة لحدوث عطل في محطة تحلية المياه الشرب الجديدة.

وقرر رئيس المدينة توفير عدد من سيارات المياه لتجوب كافة قطاعات المدينة، لمد المواطنين بكميات المياه اللازمة لهم، والتواصل المستمر مع كل رئيس قطاع في حالة انتهاء المياه، موجهًا رؤساء القطاعات بالتواصل الدائم مع المواطنين وسرعة الاستجابة لهم في حالة الاحتياج للمياه، لحين الانتهاء من إصلاح العطل بمحطة التحلية.

وأكد ضرورة تشكيل لجنة إدارة أزمة للتعامل مع الأمر، وإيجاد خطة وبرنامج دوري وسريع لتوصيل المياه إلى كافة قطاعات المدينة، والتنسيق مع مدير شركة المياه لوضع خطة إصلاح وتنفيذها خلال جدول زمنى لا يتعدى أيام قليلة، حتى يجري ضخ المياه دون تقصير مع استمرار الرقابة على أعمال الصيانة لجميع وحدات الإنتاج بمحطات المياه بشكل دوري حتى لا تتعرض المدينة لمثل هذه الأزمة مرة أخرى.

وكانت قد تعرضت محطة تحلية مياه البحر الجديدة بالمدينة لعطل فني بالمأخذ البحري منذ ثلاث أيام، وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، بالتدخل السريع وإصلاح العطل بشكل جزئي، لتعمل المحطة بنصف طاقتها، ومازال العمل لإصلاح باقي الأعطال لتعمل بطاقتها كاملة والتي تصل إلى 15 ألف متر مكعب يومي.