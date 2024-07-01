اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة دهب

الإثنين، 01 يوليو 2024 09:16 م
محافظ جنوب سيناء يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة دهب محافظ جنوب سيناء يعتمد المخطط
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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اعتمد اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، المخطط الاستراتيجي العام لمدينة دهب، تمهيدا للتصديق عليه من رئاسة مجلس الوزراء.

 

جاء ذلك خلال عرض المهندس مصطفى عبده أحمد مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، لوحات المخطط الاستراتيجي العام لمدينة دهب بمسطح إجمالي 4373.29 فدان بطاقة استيعابية 69020 نسمة والتي سبق موافقة وزارة الدفاع عليها بالموافقة رقم 3579 لسنة 2024.

 

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، والمهندس الاستشاري كرم معوض، مستشار المحافظ للتخطيط العمراني.

 

يشار إلى أن المخطط يتضمن استعمالات الأراضى والمشروعات المقترحة حتى سنة 2050 وذلك لتنفيذ خريطة التنمية الشاملة و المتكاملة على أرض مدينة  دهب لكافة مجالات التنمية.

 







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