كيف تعامل محافظ بنى سويف مع شكاوى المزارعين من نقص المياه بترعة السلطانى؟

بنى سويف هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولي الري والزراعة الحلول اللازمة لعدد من مشكلات وشكاوى المواطنين، فيما يتعلق بقطاعي الري والزراعة، ومن بين هذه الشكاوى الخاصة بنقص مياه الري على ترعة السلطاني والتي تؤثر على الأراضي زراعية ببعض المناطق بمركز أهناسيا.

حيث أفاد مدير عام الري المهندس عوض الله عويس بأن ترعة السلطاني لها مناوبة 10 أيام مفتوح و5 أيام مغلق، وأن الـ 10 أيام يتم توزيعها بواقع 5 أيام لترعة براوة وفروعها وترعة منهرة، والـ 5 أيام الأخرى خلف حجز منهرة وأفلاطون التي تخدم قرى ( قاي – العواونة- كوم الرمل البحري – ومنيل هاني)، ومغذيات المماليك تفتح مع نفس هذا الدور، موضحا أنه حتى تاريخه لم تنته الـ 5 أيام الأولى (ترعة برواوة وفروعها)، وأنه بعد انتهائها سيتم فتح المياه خلف حجز منهرة وحل المشكلة.

كما يجري التنسيق الدائم بين أجهزة الزراعة والري بالمحافظة فيما يتعلق بشكاوى المواطنين في هذا الشأن على مستوى مراكز وقرى المحافظة.

وفيما يتعلق ببعض المشكلات التي تخص ملف السماد،أفاد وكيل وزارة الزراعة المهندس عماد جنجن أنه تم حصر جميع الأسمدة الواردة من بداية الموسم الصيفي وحساب احتياجات كل جمعية، وأنه طبقا لتوجيهات وزير الزراعة سو يتم إعطاء الأولوية للجمعيات التي رصيدها من صفر إلى 40% بحيث سيكون لها الأولوية في تنفيذ البرامج وضخ السماد وسيتم التوزيع بمعدل 2 شيكارة لك حائز /فدان.

وأنه سيتم الغلق مؤقتا على الجمعيات التي وصل نسبتها إلى ما فوق 60% وأن جميع عمليات الصرف تتم طبقا لمنظومة كارت الفلاح ولا يسمح بأي صرف ورقي، كما يمنع الصرف لأي متعد على الأرضي الزراعية بالبناء المخالف والقائمين على زراعة الأرز المخالف.