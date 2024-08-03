حصاد الوزارات.. 1633 طالبا يخضعون لاختبارات القدرات بتربية رياضية بنين حلوان

كتب ـ سيد الخلفاوى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

تنسيق الجامعات 2024 .. قوائم مؤسسات التعليم العالى المعتمدة فى مصر

نتيجة الثانوية العامة 2024.. جار تجميع النتيجة ومراجعتها

تنسيق المرحلة الأولى 2024.. اعرف موعد إتاحة تسجيل الرغبات بموقع التنسيق

وزير التموين يتفقد معرض السلع بمطروح وتخفيض أسعار المنتجات 20%

حصاد التعليم العالى فى أسبوع.. انطلاق تنسيق الدبلومات والمعاهد الفنية

1633 طالبا يخضعون لاختبارات القدرات بكلية تربية رياضية بنين حلوان خلال أول أسبوع

‎وزير الزراعة يفاجئ جمعية فرهاش بالبحيرة ويقرر إقالة الطاقم الإداري بها

نتيجة الثانوية العامة 2024.. تحديد الأوائل بعد مراجعة وتجميع الدرجات

وزير التعليم: تفعيل الأنشطة بالمدرسة بشكل يقدم استفادة حقيقية للطالب

غدا طقس شديد الحرارة وأمطار بالجنوب والعظمى بالقاهرة 35 درجة والإسكندرية 32

وزير الزراعة يتفقد حقول الإرشاد لنظم الرى الحديث بالطاقة الشمسية فى البحيرة

وزير الرى: خطة تدريبية للعاملين بالوزارة طبقًا للاحتياجات الفعلية ورؤية مصر 2030

وزير الصحة يبحث مع منسق الأمم المتحدة المقيم التعاون بمجالى الصحة والتنمية البشرية

زراعة أشجار القرم والشورى فى غابات المانجروف لزيادة الحفاظ على التنوع البيولوجى