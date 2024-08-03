اليوم السابع
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1633 طالبا يخضعون لاختبارات القدرات بكلية تربية رياضية بنين حلوان خلال أول أسبوع

السبت، 03 أغسطس 2024 03:14 م
1633 طالبا يخضعون لاختبارات القدرات بكلية تربية رياضية بنين حلوان خلال أول أسبوع اختبارات القدرات

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استقبلت كلية التربية الرياضية للبنين بجامعة حلوان، اليوم، 241 طالبًا قاموا بتسجيل بياناتهم. كما خضع 704 طالبًا للاختبارات، وبهذا، يرتفع إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للكلية حتى الآن إلى 1633 طالبًا.

ويذكر أن اختبارات القدرات بالكلية على مدار ثلاثة أيام، وتشمل اختبارات بدنية ومهارية بإجمالي 100 درجة، منها 60 درجة للاختبارات البدنية و40 درجة للاختبار المهاري.


ويشترط للقبول حصول الطالب على 60% من الدرجة الكلية، مع اجتياز قياسات الطول والوزن واختبارات القوام والشخصية.







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