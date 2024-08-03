وزير التموين يتفقد معرض السلع بمطروح وتخفيض أسعار المنتجات 20%

كتب مدحت وهبة وحسن مشالى

تفقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح مركز الخدمة المطور بمنطقة الكيلو 4 والاطلاع على ما يقدمه المنفذ من خدمات تموينية ورقمية للتيسير على الأهالي .

كما تفقدا أحد المخابز البلدية بمنطقة علم الروم والوقوف على الطاقة الإنتاجية والاستماع للمواطنين مع الاطمئنان على الالتزام بالجودة وبوزن الرغيف ،أيضا تفقد معرض لبيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة تصل الى 20%، وتم مراجعة أسعار السلع مع التأكيد على أهمية استمرار ضخ المنتجات الغذائية بالمعرض واستمع الوزير إلي جهود وزارة التموين بمطروح من خلال إقامة المزيد من المبادرات للتخفيف عن المواطنين ومنها المعارض الموسمية " أهلا رمضان ،أهلا مدارس " بالإضافة إلي مبادرات تخفيض السلع في جميع المراكز عددهم 35 مبادرة.

وحرص الوزير على تفقد أحد منافذ المجمعات الاستهلاكية، بمدينة مرسي مطروح والتأكيد على دعم مجمعات مطروح بمزيد من منتجات الشركة القابضة كما تفقدا منفذ بيع اللحوم والتأكيد على توافرها دائما مع العمل المستمر على تطوير تلك المنافذ بالشكل اللائق بالمواطنين حيث يوجد بمطروح عدد 8 فروع للجملة ،وعدد 23 مشروع ضمن مشروع جمعيتي ،بينما يوجد عدد البدالين التموينيين بمطروح 105 بدال تمويني.