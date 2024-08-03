العرض المسرحى "منحنى خطر" ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولى بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت مكتبة الإسكندرية مساء اليوم العرض المسرحى «منحنى خطر»، على خشبة المسرح الكبير بمركز المؤتمرات بالمكتبة، ضمن برنامج مهرجان الصيف الدولى الحادى والعشرين.

العرض المسرحى «منحنى خطر» من تأليف: جيه بى بريستلى، دراماتورج: أنس النيلى، وإخراج: أشرف على، تمثيل: ماريا أسامة، ومحمد سامح، وإسلام شوقى، ومحمد عصمت، ويدور حول مجموعة من الأصدقاء تربطهم علاقة إنسانية رائعة، إلى أن يتم كشف زيف عالمهم بسبب انتحار أحدهم، ليأخذنا العرض لرحلة للكشف عن حقيقة الأمر وهل هو انتحار أم جريمة قتل؟

وتنظم مكتبة الإسكندرية، مهرجان الصيف الدولى فى نسخته الحادية والعشرين، من خلال مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافى، بمشاركة فرق وفنانين من 6 دول (مصر - تونس - ألمانيا - فرنسا - البرتغال - أمريكا)، وذلك خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 31 أغسطس، حيث يشهد المهرجان تنوعًا يناسب جميع الأذواق، فعلى صعيد الحفلات الغنائية والموسيقية ويستضيف المهرجان عددًا من أبرز الأسماء على الساحتين المصرية والعربية مثل: هشام عباس، وعلى الحجار، وأنوشكا، وأبو، وعمر خيرت، وخالد الكمار، ونوران أبو طالب، ونوال بن كريم، وفؤاد ومنيب، وعلى الهلباوى، ونسمة عبد العزيز، وسعد العود، وهيثم الحضيرى وغيرهم.

كما يقدم المهرجان عروضًا مسرحية مميزة، وورش عمل مسرحية وسينمائية أبرزها: الكتابة المسرحية للهواة، والتذوق السينمائى، ومدارس النقد السينمائى، وصنع الأفلام القصيرة.