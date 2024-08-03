مكتبة الإسكندرية تقدم العرض المسرحى الارتجالى «تحقيق»

الإسكندرية - جاكلين منير

شهدت مكتبة الإسكندرية مساء الجمعة عرض المسرح الارتجالى «تحقيق»، على خشبة المسرح الصغير بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، ضمن برنامج مهرجان الصيف الدولى الحادى والعشرين. العرض المسرحى «تحقيق» من تقديم فرقة "مكتوب علينا"، وهو عرض تفاعلى كوميدى بين الجمهور والممثلين حول جريمة قتل نحاول فيها معرفة القاتل فى إطار كوميدى بقصة بناها الجمهور بنفسه، العرض من ارتجال وأداء: حازم راغب وشادى الحسينى ونديم ومنة وليد وأميرة الباجورى.



تُعد فرقة "مكتوب علينا" هى فرقة مسرحية مستقلة مكونة من مجموعة من الممثلين أصحاب تجارب عديدة فى المسرح والتلفزيون، ومحتوى التواصل الاجتماعى، نظرا لاختلاف التجارب تقرر الدمج فى فريق واحد.

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تنظم مهرجان الصيف الدولى فى نسخته الحادية والعشرين، من خلال مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافى، بمشاركة فرق وفنانين من 6 دول (مصر - تونس - ألمانيا - فرنسا - البرتغال - أمريكا)، خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 31 أغسطس، حيث يشهد المهرجان تنوعًا يناسب جميع الأذواق على صعيد الحفلات الغنائية والموسيقية.

ويستضيف المهرجان عددًا من أبرز الأسماء على الساحتين المصرية والعربية، مثل: هشام عباس، وعلى الحجار، وأنوشكا، وأبو، وعمر خيرت، وخالد الكمار، ونوران أبو طالب، ونوال بن كريم، فؤاد ومنيب، على الهلباوى، ونسمة عبد العزيز، وسعد العود، وهيثم الحضيرى وغيرهم. كما يقدم المهرجان عروضًا مسرحية مميزة، وورش عمل مسرحية وسينمائية أبرزها: الكتابة المسرحية للهواة، والتذوق السينمائى، ومدارس النقد السينمائى، وصنع الأفلام القصيرة.