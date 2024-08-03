أنواع رياضات المشى لتسريع عملية إنقاص الوزن

كتب – حسام الشقويرى

المشي طريقة رائعة لإنقاص الوزن وتحسين صحتك ، و إذا كنت تشعر بالملل من روتين المشي المعتاد ولا ترى تغييرات كبيرة، فقد حان الوقت لتجربة المشي ولكن بطرق مختلفة، و أنواع مختلفة من المشي، مثل المشي السريع، والمشي المتقطع، كل منها يجلب فوائد فريدة. ليس هذا فقط، بل يمكنك أيضًا تجربة المشي على السلالم. ويمكن أن يساعد تغييره قليلاً في تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك وحرق المزيد من الدهون، مما سيساعد في إنقاص الوزن، وفقا لما نشره موقع healthshots.

أنواع المشي

1. المشي السريع



المشي هو شكل متقدم من أشكال المشي يتضمن المشي بسرعة أكبر من المعتاد، وعادة ما تكون بين 7 إلى 9 كم/ساعة (4.3 إلى 5.5 ميل/ساعة). يعمل هذا النوع من المشي على إشراك المزيد من العضلات مقارنة بالمشي العادي، ويرفع معدل ضربات القلب، ويعزز حرق السعرات الحرارية.

2. المشي على شكل 8



المشي على شكل رقم 8 يتضمن التحرك في نمط الرقم ثمانية، سواء في مساحة مفتوحة كبيرة أو منطقة أصغر مثل الغرفة. تخيل الرقم ثمانية المسطح وامش على طول منحنياته وحلقاته، مع تدوير جسمك قليلاً مع كل دورة.

3. المشي العكسي (المشي للخلف)



المشي العكسي، أو المشي للخلف، يوفر فوائد فريدة تتجاوز تلك التي يوفرها المشي للأمام. فهو ينشط مجموعات عضلية مختلفة، بما في ذلك تلك الموجودة في أسفل الظهر وأوتار الركبة، والتي تكون أقل نشاطًا أثناء المشي العادي.

4. المشي المتقطع



يتضمن المشي المتقطع التناوب بين فترات المشي عالي الكثافة وفترات التعافي منخفضة الكثافة. على سبيل المثال، يمكنك المشي بسرعة لمدة دقيقة واحدة ثم المشي بسرعة معتدلة لمدة دقيقتين. يحاكي هذا النوع من المشي التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT) ويمكن أن يكون فعالاً للغاية في إنقاص الوزن. تساعد الكثافة المتناوبة في تعزيز التمثيل الغذائي وزيادة حرق السعرات الحرارية وتحسين اللياقة القلبية الوعائية.

5. المشي المائل



المشي المائل، مثل صعود السلالم أو المشي المائل على جهاز المشي، هو وسيلة فعالة لتعزيز شدة التمرين وإشراك مجموعات عضلية متعددة. فهو يساعد على استهداف الجزء السفلي من الجسم، وخاصة الأرداف والعضلة الرباعية الرؤوس والساقين، مما يوفر تمرينًا للجزء السفلي من الجسم. يمكن أن تساعد المقاومة الإضافية المستخدمة في المشي على الأسطح المائلة في حرق المزيد من السعرات الحرارية وتقوية الجهاز القلبي الوعائي.

6. سباق المشي



المشي السريع هو أحد أصعب أشكال المشي التي تتطلب تقنية معينة - يجب أن تكون إحدى القدمين دائمًا على اتصال بالأرض، ويجب فرد الساق الأمامية من لحظة ملامستها للأرض حتى تصبح في وضع عمودي. تجعل هذه التقنية المشي السريع تمرينًا فعالًا للغاية للقلب والأوعية الدموية يحرق السعرات الحرارية ويبني القدرة على التحمل. كما أنه يحسن الوضعية والقدرة على التحمل. على الرغم من أنه يتطلب التدريب لإتقان التقنية، إلا أن المشي السريع يمكن أن يكون وسيلة رائعة لتحسين الصحة العامة.

7 المشي مع الأثقال



يتضمن المشي باستخدام الأوزان حمل وزن إضافي، مثل أوزان اليد (الدمبل) أو أوزان الكاحل، أثناء المشي. تزيد هذه المقاومة الإضافية من شدة التمرين، مما يؤدي إلى حرق سعرات حرارية أكبر وتقوية العضلات.

8. المشي الصامت



المشي الصامت، كما يوحي الاسم، يتضمن المشي دون أي تشتيت، مثل الاستماع إلى الموسيقى أو البث الصوتي. يشجع على اليقظة ويسمح لك بالتواصل بشكل أعمق مع محيطك ونفسك. من خلال التركيز على أنفاسك وحركتك، يمكن للمشي الصامت تحسين الوضوح العقلي وتقليل التوتر وتعزيز الرفاهية العاطفية