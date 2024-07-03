كيف يساعد المشى السريع فى إنقاص الوزن؟

كتب – حسام الشقويرى

المشي مفيد للصحة ولكن قد يتطلب الأمر أكثر من مجرد المشي العادي لإنقاص الوزن، ويعد المشي السريع هو الحل المناسب، وهو شكل من أشكال التمارين التي تركز على السرعة وطريقة تحريك ذراعيك، مما يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية والتعرق أثناء المشي بقوة، وفقا لما نشره موقع healthshots.

والمشي السريع هو شكل من أشكال التمارين الهوائية التي تتضمن المشي بوتيرة سريعة. وعادة ما يكون أسرع من التنزه العادي ولكن ليس بنفس سرعة الركض ، ويتميز بحركات الذراع المبالغ فيها وخطوة متعمدة لزيادة الفوائد القلبية الوعائية وتعتمد سرعة المشي على مدى راحتك .

الفوائد الصحية للمشي السريع

1. يحسن صحة القلب والأوعية الدموية

يمكن أن يحسن المشي السريع من وظائف القلب والرئة. فعندما تمارس المشي السريع، يزيد معدل ضربات القلب والتنفس. وهذا يساعد على تقوية القلب والرئتين، وبالتالي يعزز لياقتك القلبية الوعائية.

2. فقدان الوزن

يمكن أن يساعدك المشي السريع على إنقاص الوزن، وخاصة دهون البطن، ويمكن أن يساعد في إنقاص الوزن عن طريق حرق السعرات الحرارية. في المتوسط، يمكن أن يساعدك المشي السريع على حرق ما يقرب من 560 سعرة حرارية في الساعة.

3. تقوية العضلات

يعمل المشي السريع على تنشيط عضلات الفخذ الرباعية وعضلات الساق وأوتار الركبة وعضلات الساق والأرداف وعضلات الفخذ الخلفية. وبصرف النظر عن ذلك، فإن عضلات الكتف والجزء العلوي من الظهر تصبح مشدودة، حيث يتم استخدامها أثناء المشي السريع.

4. الصحة العقلية

يقول الخبراء إن المشي السريع يقلل من التوتر ويحسن الحالة المزاجية بسبب إفراز الإندورفين. كما أن المشي السريع يمكن أن يحسن من القلق والاكتئاب.



5. يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري

يعد مرض السكري من النوع 2 مشكلة صحية كبيرة، ويمكنك تقليل مخاطر الإصابة به بمساعدة المشي السريع. ووجد الباحثون أن خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ينخفض عند المشي بسرعة 4 كم في الساعة وما فوق.

اتبع الخطوات التالية للقيام بالمشي السريع بالطريقة الصحيحة:

-حافظ على وضعية مستقيمة مع استرخاء كتفيك. ولكن لا تنحني، لأن ذلك قد يسبب إجهادًا للظهر ويقلل من كفاءة التنفس.

-قم بتحريك ذراعيك بشكل طبيعي، مع ثني مرفقيك بزاوية 90 درجة. إن تحريك الذراع بشكل غير صحيح، مما يعني حركات ذراع مبالغ فيها أو جامدة، لن يؤدي إلا إلى إهدار الطاقة.

-اتخذ خطوات طويلة وهادفة دون المبالغة في الخطوة، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى حركة غير فعالة وإصابة محتملة.

-امشي بوتيرة صعبة ولكن مستدامة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

-يجب ارتداء أحذية مريحة وداعمة مناسبة للمشي لتجنب الشعور بعدم الراحة أو الإصابة،كما يجب الحرص على شرب كميات كافية من الماء، وإلا سيؤثر الجفاف على قدرتك على المشي.