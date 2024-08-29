وزير التموين يتابع تنفيذ إنشاء أكبر منطقة لوجستية باستثمارات 4 مليارات جنيه

كتب مدحت وهبة

في إطار تكليفات القيادة السياسية بتطوير منظومة التجارة الداخلية ، يتابع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية تنفيذ أكبر مشروع لإنشاء منطقة "لوجستية / تجارية" بمحافظة الدقهلية على مساحة 52 فدان باستثمارات تصل إلي 4 مليار جنيه وتوفر 20 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة .



وفد جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتورة هبة السيد يتفقد مشروع المنطقة اللوجستية بمحافظة الدقهلية

واستمرارا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ،بإجراء جولات ميدانية بالمحافظات للوقوف على اخر التطورات الخاصة بتنفيذ المشروعات التجارية المختلفة ،أجرى وفد جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتورة هبة السيد القائم بأعمال رئيس الجهاز زيارة الى محافظة الدقهلية لمتابعة تنفيذ أكبر مشروع لإنشاء منطقة " لوجستية ، تجارية ، إدارية " بمحافظة الدقهلية واستقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتورة هبة السيد القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والوفد المرافق لها لبحث أخر التطورات الخاصة بتنفيذ المشروع ،حيث من المقرر افتتاح استعدادا المرحلة الاولى للمشروع خلال شهر مارس 2025 ،وذلك بحضور علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية .



خلال متابعة أعمال التنفيذ الجارية بمشروعات المنطقة اللوجستية التجارية الجديدة بالدقهلية

وتأتي زيارة وفد جهاز تنمية التجارة الداخلية الى محافظة الدقهلية بناءا على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية حيث تعد ثاني جولات الجهاز بعد زيارة محافظة بنى سويف الأسبوع الماضي ،ونقلت الدكتورة هبه السيد خلال الزيارة تحيات الدكتور شريف فاروق وزير التموين للواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ،لافته إلى أن وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية لديها اهتمام بتنفيذ مشروعات استثمارية على أرض محافظة الدقهلية خاصة فيما يتعلق بإنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية



جانب من زياره مشروعات جهاز تنمية التجارة الداخلية بالدقهلية

وثمن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية دور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية علي دعمه الكامل للمحافظة في تنفيذ المشروعات الخدمية للمواطنين لتلبية احتياجاتهم ،ووجه المحافظ بسرعة ازالة كافة المعوقات التي تعترض استكمال التنفيذ من خلال الاجهزة التنفيذية للمحافظة وذلك للانتهاء من المشروع وفقا للبرامج الزمنية المقررة



جانب من من زيارة مشروعات جهاز تنمية التجارة الداخلية بالدقهلية

وفى نفس السياق، تفقدت الدكتورة هبة السيد القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية المنطقة اللوجستية ، للوقوف على أخر أعمال التنفيذ الجارية بمشروعات المنطقة اللوجستية التجارية الجديدة بالدقهلية حيث يتم تنفيذ المشروع علي مرحلتين ويتضمن مناطق ترفيهيه وتعليمية وصحيه ، حيث تشمل المرحلة الأولي مولات تجارية وسينمات وملاهي واماكن ترفيهية وبينما تشمل المرحلة الثانية "نادي رياضي اجتماعي ومجمع مدارس وخدمات لوجستية " ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى للمشروع في الربع الأول من عام 2025.