محافظ الدقهلية يدشن مبادرة المنصورة جميلة بشبابها

فريق المحافظات

دشن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء مبادرة "المنصورة جميلة بشبابها" والتى تهدف إلى نشر الوعى وتحسين الصورة البصرية للمواطنين من خلال رفع المخلفات الصلبة والقمامة من شوارع وميادين مدينة المنصورة وزارعة الأشجار ودهان الأرصفة وتزيين أكشاك الكهرباء والاتصالات والغاز بالرسومات الفنية، والتى شارك فيها أكثر من 400 شاب وفتاة من شباب المنصورة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والدكتور عماد عبدالله السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، وأحمد عبدالعظيم رئيس حى غرب المنصورة، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة إيمان سماحة منسق عام المبادرة.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن رئيس الجمهورية أمر باستغلال الموارد البشرية وفى الطليعة الشباب من أجل الارتقاء بوطننا الغالى مصر، من خلال المشاركة المجتمعية فى تطوير وبناء الدولة المصرية فى ظل بناء الجمهورية الجديدة وتوظيف هذه الموارد البشرية بشكل صحيح.



وقال اللواء مرزوق أهنئ شعب الدقهلية بشبابه الواعى الوطنى الحريص على الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى لمحافظته من خلال سعيه وإصراره على تنفيذ هذه المبادرة من أجل نظافة وتجميل شوارع وميادين مدينة المنصورة.



وأكد المحافظ على أن هذه صوره مشرفه لمصر يتصدرها شباب الدقهليه، متمثلا فى ابناء مدينه المنصورة للانطلاق على أرض الواقع لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وصناعة الهوية البصرية للمحافظة وستكون هذه المبادرة مثلًا يحتذى به فى كافة المحافظات.



وأشار اللواء مرزوق، إلى أن هذه المبادرة هى بداية الإنطلاق لكل شباب الدقهليه من أجل المشاركة المجتمعية مع الجهاز التنفيذى للمحافظة لخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك مبادرات كثيرة سيتم تدشينها خلال الفترة المقبلة.



كما أكد المحافظ، على أن العمل المجتمعى والمشاركة المجتمعية أحد أهم عناصر نجاح منظومة البيئة بالمحافظة وتحسين الصورة البصرية، لأن النجاح لن يتحقق بشكل فردى ولن يتحقق بدون التعاون بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

كما قال اللواء مرزوق، إن الشباب هم الزارع الأيمن للمحافظة فى نشر الوعى لدى المواطنين من أجل الحفاظ على النظافة العامة للشوارع والميادين، مشيرًا إلى أن عليهم عبئ كبير خلال المرحلة المقبلة للمشاركة فى العديد من المبادرات.



وأيضا أكد المحافظ، أن شباب الدقهليه شريك أساسى مع الجهاز التنفيذى للمحافظة فى تنمية وتطوير المحافظة وقادر على التغيير من خلال العمل التطوعى ونشر الوعى والثقافة لدى المواطنين من أجل الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمحافظة.



وأيضا اكد اللواء مرزوق، أن العمل الإيجابى والجماعى هو سر التقدم والرقى للأمم والشعوب لأن من خلاله تعلوا مصلحة الوطن فوق أى شئ، لأن العمل الجماعى يؤدى إلى تعزيز العلاقات الإنسانية بين المواطنين ونشر المحبة والتآخى مما يعود بالخير على الوطن.



وأيضًا قال المحافظ، إن العمل فى النظافة هو شرف لكل مواطن مصرى وتقديرى واحترامى لكل عامل نظافة فى مصر يعمل بكل جهد وتعب ويتحمل العمل الشاق فى منظومة النظافة من أجل بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.



وكشف اللواء مرزوق، أنه من أهم المحاور الأساسية للدولة هو ملف النظافة والحفاظ على البيئة من أجل بناء الإنسان المصرى وتوفير بيئة صحية وآمنة، مشيرًا إلى أن هناك خطوات جادة من الدولة لتطوير هذا الملف.



وأشار المحافظ، أيضًا إلى أن المنصورة هى عروس النيل وعاصمة مصر الطبية ومدينة الثقافة والعلوم والمعرفة ولن نتاونى لحظة حتى تعود لسابق عهدها من خلال إعادة تطوير كافة شوارعها وميادينها ومعالمها.



وأيضا قال اللواء مرزوق: "نسخر كل إمكانياتنا واوقتنا فى تحقيق تقدم حقيقى على أرض الواقع لعودة المنصورة عروسا للنيل من خلال التعاون مع كافة مؤسسة الدولة والمجتمع المدني".