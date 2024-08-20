وفد جهاز تنمية التجارة الداخلية يزور بنى سويف لتفقد مواقع لإنشاء مشروعات تجارية

كتب مدحت وهبة

فى إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بإجراء جولات ميدانية بالمحافظات المختلفة لتفقد أماكن تصلح لإنشاء المناطق التجارية واللوجستية بالتعاون مع المحافظين، أجرى وفد جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتورة هبة السيد القائم بأعمال رئيس الجهاز زيارة الى محافظة بنى سويف ، والتقى الوفد بالدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بحضور بلال حبش نائب المحافظ، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة والتي تصلح لإنشاء مشروعات تجارية ولوجستية، وتفقد عدد من الأماكن بغرض طرحها كمشروعات تجارية متنوعة لخدمة أهالى المحافظة.



الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف والدكتورة هبة السيد القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة



الدكتورة هبة السيد ووفد جهاز تنمية التجارة الداخلية خلال تفقد المواقع بمحافظة بنى سويف





وتأتي زيارة وفد جهاز تنمية التجارة الداخلية الى محافظة بنى سويف بناءا على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ،ونقلت الدكتورة هبه السيد خلال الزيارة تحيات وزير التموين ، للدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ،لافته إلى أن وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية لديها اهتمام بتنفيذ مشروعات استثمارية على أرض محافظة بنى سويف خاصة فيما يتعلق بإنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية لإمداد المحافظة بالمنتجات الغذائية وغير الغذائية مما سيقلل حلقات تداول المنتجات وتقليل تكلفة نقل السلع .



الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف يستقبل وفد جهاز تنمية التجارة الداخلية

وتفقد وفد جهاز تنمية التجارة الداخلية برفقة ممثلي إدارة الاستثمار بمحافظة بنى سويف أكثر من موقع تصلح للأنشطة التجارية واللوجستية من خلال نماذج استثمارية متعددة ومتنوعة مثل أسواق الجملة ومناطق تجارية متكاملة ومخازن متطورة لخدمة المحافظة والمحافظات المجاورة .

من جانبه أبدى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف دعمه الكامل لكافة المشروعات التى تستهدف التنمية الاقتصادية ووجه بتذليل كافة العقبات أمام تلك المشروعات ،مؤكدا أن محافظة بني سويف لديها خطة طموحة وتصور متكامل لاستغلال كافة الموارد والمواقع المتاحة لتحقيق التنمية ومن خلال تشجيع مجال الاستثمار بمختلف أنواعه، وأن تلك المشروعات التي تسعى الدولة لتنفيذها سوف تعمل على ضبط الأسواق وتخفيض الأسعار، وخلق فرص عمل عديدة.



وفد جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتورة هبة السيد يتفقد المواقع بمحافظة بنى سويف