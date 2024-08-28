محافظ الدقهلية: المنطقة اللوجستية أول مول تجارى مفتوح بمنطقة الدلتا

الدقهلية - شريف الديب

استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الدكتورة هبة السيد معاون وزير التموين لشئون الاستثمار، القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والوفد المرافق لها من وزارة التموين وشركة مراكز القائمة على المنطقة اللوجستية الجديدة بطريق رافد جمصة بنطاق مركز طلخا.

حضر الزيارة على حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية، واستهدفت زيارة الوفد الوزارى متابعة أعمال التنفيذ الجارية بمشروعات المنطقة اللوجستية التجارية الجديدة بالدقهلية.

واستعرض اللواء "مرزوق" خلال اللقاء الموقف التنفيذى للمشروع والذى من المقرر افتتاح المرحلة الاولى منه فى شهر مارس 2025 والانتهاء من المرحلة الثانية 2026.

ووجه اللواء مرزوق بسرعة ازالة كافة المعوقات التى تعترض استكمال التنفيذ من خلال الاجهزة التنفيذية للمحافظة وذلك للانتهاء من المشروع وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

وأوضح اللواء مرزوق أن المنطقة اللوجيستية تعتبر أول مول تجارى مفتوح بمنطقة الدلتا تم تنفيذه طبقا لمعايير السلامة والصحة المهنية، ويعد صرحا استثماريا كبيرا سيحدث نقلة نوعية بالمحافظة لما سيوفره من خدمات ترفيهية ولوجستية للمواطنين وفرص عمل للشباب.



كما أوضح أن المشروع يتم تنفيذه على مرحلتين ويضم مناطق ترفيهية وتعليمية وصحية، حيث تشمل المرحلة الأولى مولات تجارية وسينمات وملاهى وأماكن ترفيهية والثانية تضم ناديا رياضيا اجتماعيا ومجمع مدارس وخدمات لوجستية، وأضاف اللواء مرزوق أن المنطقة تقام على مساحة 52 فدانا باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه وتتيح 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وخلال اللقاء ثمن اللواء مرزوق دور وزير التموين على دعمه الكامل للمحافظة فى تنفيذ المشروعات الخدمية للمواطنين لتلبية احتياجاتهم.