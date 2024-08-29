وزيرة البيئة: 9.5 مليار جنيه دعم لمنظومة المخلفات على مدار الـ5 سنوات الماضية

كتبت منال العيسوى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه بناء على تكليفات مباشرة من الرئيس السيسي بضرورة وجود منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، وتم التعاون مع جهات عديدة فى هذا الملف، والعمل على عدة برامج شملت البنية التحتية "مدافن، ومصانع، ومحطات وسيطة"، وبلغت التكلفة الإجمالية حوالى 9.5 مليار جنيه على مدار الخمس سنوات الماضية.

وأوضحت وزيرة البيئة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات تضمنت أيضا، برامج تشغيل، بالتوازى مع توفيرالمناخ الداعم لإنجاح المنظومة، حيث تم العمل على إشراك القطاع الخاص في عمليات الجمع والنقل والدفن والتدوير وعمليات النظافة، إضافة إلى العمل على دمج القطاع غير الرسمى بالمنظومة، وتوفير التأمين الاجتماعي والصحى لهم، واستطاعت مصر أن تقطع شوطا كبير خلال ٥ سنوات الماضية فى هذا الشأن.

وأشارت وزيرة البيئة إلى ما حققته مصر من تقدم كبير في السنوات الأخيرة، سواء على مستوى التشريعات البيئية بشكل عام، ومجال إدارة المخلفات بشكل خاص، وكانت تشكل أولوية وطنية ، وتلها النجاح في اصدار قانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بـ إدارة المخلفات، التى تقوم فلسفته على فكرة الاقتصاد الدائري، ومسئولية مولد المخلف ودفع ثمن ما يولده، واشراك القطاع الخاص والفئات المحدوده فى منظومة المخلفات مشيرة الى أن اصدار القانون يؤكد على ان النجاح بيداً بخطوة وهذه الخطوة لابد أن تكون ثابتة وقوية وتشريعية وملزمة.