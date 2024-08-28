تفاصيل استنباط أصناف أرز تتحمل تغيرات المناخ فى بحوث سخا بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

محطة البحوث الزراعية بسخا، المحطة الأولى فى مصر، التى تنتج تقاوى وأصناف جديدة لعدد من المحاصيل رئيسية تعتمد عليها الدولة، لزراعتها، فى كافة المحافظات بالجمهورية، تتناسب مع التغيرات المناخية، وملوحة التربة المتزايد، وتعتد على قلة المياه، فى ظل توجهات الدولة لترشيد استهلاك المياه.

وتحولت المحطة ليس لإنتاج أصناف جديدة فقط، ولكن موقعا لزيارات طلاب المدارس، للتعرف على الجهود التى يبذلها الباحثون، إضافة لزيارة الحقول الإرشادية، الدكتور محمد عطوة، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، بتوجيهات الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل، والدكتور محمد عطوه، مدير محطة بحوث سخا، والدكتور إبراهيم الجزار، والدكتور صابر صديق، مسئول قسم الأرز، ليوم الحقل السنوى لمحصول الذرة الشامية، والأرز.

أهداف المحطة

وأضاف الدكتور محمد عطوة، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، الهدف من إنشاء المحطة، استنباط أصناف وهجن للمحاصيل عالية الإنتاجية، موفرة للمياه، متحملة للإجهادات البيئية والحيوية وذات جودة عالية، وإنتاج تقاوى المربى والأساس والإشراف على إنتاج المعتمدة، وتطوير وتحديث حزم التوصيات الفنية باستمرار، وحل المشاكل التى تواجه الإنتاج النباتى والحيوانى والثروة السمكية، ونقل تكنولوجيا الزراعة الحديثة للمزارعين، والإرشاد والتدريب لجميع المهتمين بالشأن الزراعي.



بدء عمل المحطة وموقعها وعدد الباحثين

قال الدكتور صابر صديق، رئيس برنامج التربية بقسم بحوث الأرز، نظرا لما يشهده العالم من تأثير للتغيرات المناخية على إنتاجية المحاصيل المختلفة فإن برنامج الأرز القومى يهدف إلى استنباط أصناف عالية المحصول قصيرة العمر متحملة للتغيرات المناخية ومناسبة لذوق المستهلك المصرى من حيث جودة الحبوب.

إنتاج أصناف عالى الجودة من الأرز وتزيد من إنتاجية الفدان

وأضاف صديق، يقوم قسم بحوث الأرز بمحطة البحوث الزراعية بسخا بالعمل على إنتاج أصناف جديدة عالية الإنتاجية، مبكرة النضج، ومقاومة للأمراض والحشرات، ومن أحدث الأصناف التى تم تسجيلها، وتم استنباط مجموعة من الأصناف التى تتماشى مع هذه الأهداف ومنها: جيزة178، جيزة179، هجين مصري1، والتى تجود زراعتها فى الأراضى المتأثرة بالملوحة وخاصة محافظات شمال الدلتا القريبة من ساحل البحر المتوسط حيث تتحمل هذه الأصناف ملوحة التربة. كما يوصى بزراعة تلك الأصناف فى نهايات الترع نظرا لتحملها نقص المياه والتغيرات المناخية وخاصة الحرارة المرتفعة



وأكد صديق، أنه تم استنباط أصناف عالية المحصول ومبكرة النضج والتى يتراوح طول فترة نموها من 120-135 يوم ومنها: جيزة177، سخا102، سخا103، سخا104، سخا105، سخا106، سخا107 وسخا 108 والتى يتم زراعتها فى الأراضى الخصبة.

أصناف جديدة مبكرة توفر مياه الري

وأضاف صديق، أدى استنباط الأصناف المبكرة إلى توفير مياه الرى فيما يقرب من 20-30% من الاستهلاك المائى مقارنة بالأصناف القديمة (جيزة171، جيزة 172) التى تصل فترة نموها نحو 150-160 يوم مع استهلاك مائى 7000-8000م3 بينما تستهلك الأصناف المبكرة فيما يقرب من 5000م3 فقط.

أهم الأصناف المستنبطة حديثا

والتى سوف تصل إلى يد المزارعين فى القريب العاجل (عام 2025) هو جيزة 183 حيث يعد هذا الصنف من الأصناف الواعدة التى تتميز بالمحصول العالى (4.5-5 طن / فدان) ومبكرة النضج (120 يوما) ومتحملة لنقص المياه والملوحة.



أصناف جديدة الأرز



انتاجية أرز يتحمل التغيرات المناخية