نصائح فعالة للتخلص من علامات التمدد والاسترتش ماركس

كتبت مروة محمود الياس

علامات التمدد الناتجة عن الكثير من الأسباب والتي من أبرزها الولادة وفقدان الوزن أو زيادته، هذه العلامات البيضاء والحمراء وغيرها من العلامات التي تظهر على الجسم تؤثر بشكل كبير على مظهره وتجعل حتى ملمس الجلد مختلفا وغير متوازن.

وفقا لتقرير نشر في موقع هيلز شوتس الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن هناك الكثير من الإجراءات والنصائح الفعالة التي قد تمكن المرأة من التخلص من علامات الجسم وعلامات التمدد والاسترتش ماركس.

أهم النصائح



ـ النظام الحياتي الصحي يعزز بشكل كبير من فرص التخلص من تلك العلامات، فالكريمات والدهانات الموضعية ليست كافية، ولا يمكن أن تؤتي بنتائج جيدة في هذا الأمر وحدها، فلابد من الالتزام بنظام حياتي صحي متكامل.

ـ النظام الغذائي الصحي التدريجي يعزز من سلامة الجلد وتجنب تآكل الجلد وبالتالي تساعد الأطعمة الغنية بالمغذيات مثل الأطعمة الغنية بالفيتامين كالخضراوات والسكريات الصحية كالفاكهة من إخفاء علامات التمدد.

ـ تمرين السباحة أحد أهم التمارين التي تعزز من التخلص من علامات الجسم.

ـ الجري والمشي أيضا تمرين هام يعزز من التخلص من علامات الجسم.

ـ رفع الأثقال واليوجا من التمرينات أيضا التي تساعد على التخلص من علامات التمدد والاسترتش ماركس.

ـ دهان الجسم بجل الصبار في المنطقة المصابة.

ـ الإهتمام بترطيب الجسم أولا بأولا بشرب كميات كبيرة من المياه والعصائر الطبيعية والمشروبات الصحية، منزوعة السكر.

ـ البيلاتس نوع من أنواع الرياضة تساعد أيضا على التخلص من علامات الجسم والتمدد.

ـ اهتمى بإنقاص وزنك وقللى من كل الأطعمة التي تحتوي على الدهون والمصنعات والسكريات والدقيق وغيرها.

ـ اسألى طبيبك على اجراءات التخلص من علامات التمدد وفقا لحالتك.