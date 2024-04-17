تعزز صحة الدماغ وعضلة القلب.. 5 فوائد لتمارين السباحة

بسمة محمد

مع ارتفاع درجات الحرارة تفضل كثير من الأمهات تمارين السباحة لأبنائهم، أو البدء من جديد بداية مع فصل الصيف، وذلك لكثرة الفوائد والاستغلال الأمثل للأجازات، ومن خلال هذا التقرير نستعرض 5 فوائد تساعد في اتخاذ قرار بدء الاشتراك في تمارين السباحة والانتظام على مواصلة التمارين وفقا لما نشره موقع "everydayhealth" وهي:

تحافظ على الرشاقة

تعتمد تمارين السباحة على جميع عضلات الجسم بدءا من الذراعين والكتفين والساقين والظهر وزيادة تركيز العقل، مما تعمل على حرق سعرات حرارية أكثر وأفضل من المشي بانتظام، مما تؤثر على رشاقة الجسم وجعل الجسم أكثر امتدادا.



رياضة السباحة

تعزز قوة الدماغ



تساعد تمارين السباحة على تعزيز تحسين مستويات التركيز، واستجابات الإدراك المعرفي بشكل أسرع، والحفاظ على التركيز طوال فترة التمرين تجنبا لعدم التعرض لأي مخاطر.



رياضة السباحة

تزيد من السعادة



تمت المقارنة بين تمرين واحد من تمارين السباحة مع جلسة رقص في الهواء، وجد أن السباحة تحسن المزاج وتزيد من السعادة بشكل أفضل من الرقص، وتشارك تمارين السباحة في تحسين المزاج والشعور بالسعادة والراحة كاليوجا والمشي، كما أنها تعمل على تقليل التوتر ودفع القلق.

تساعد على النوم



تساعد التمارين الرياضية على إعادة ضبط الساعة البيولوجية للجسم وتؤثر على الجسم في النوم بشكل طبيعي وأفضل من أولئك الذين لا يمارسون أي تمرينات رياضية.

تقوى عضلة القلب



تعمل التمارين الرياضية وخاصة السباحة على تعزيز صحة القلب وجعله أقوى وكذلك الرئتين حيث تتدرب العضلات المرتبطة بالتنفس وتساعد على التنفس بشكل أفضل، مما يؤثر إيجابيا في زيادة العمر وتجنب التعرض للإصابة بأمراض القلب أو خطر الوفاة المبكرة.