اليوم السابع
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الخميس، 29 أغسطس 2024 04:01 م
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محافظ المنوفية يلبي رغبة 2 من أبنائه الأيتام ويهديهم أجهزة محمول

الخميس، 29 أغسطس 2024 02:47 م
محافظ المنوفية يلبي رغبة 2 من أبنائه الأيتام ويهديهم أجهزة محمول لقاء المحافظ
المنوفية - محمد فتحى

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في لفتة إنسانية ، أهدي اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، 2 هاتف محمول "موباي " لاثنين من أبنائه الايتام، كهدية استجابة ً لطلبهم خلال لقائه بهم في حفل زفاف عروسين أيتام من أبناء مؤسسة البنين والبنات التابعة لجمعية الهلال الأحمر، جاء ذلك خلال استقباله لهم اليوم بمكتبه بالديوان العام.

هذا وقد أعرب  أبنائه الأيتام عن سعادتهم بحرص محافظ المنوفية على إدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم وتلبية مطالبهم وتقديم الدعم والرعاية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

من جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل  الدائم والفعال مع جميع مؤسسات دور رعاية الأيتام وتوفير الدعم المادي والمعنوي كونهم جزء أساسي واصيل في المجتمع ، لافتاً إلي أن رعاية الأيتام وإدخال البهجة علي قلوبهم واجب وفرض علي جميع فئات المجتمع مما يحقق الاستقرار والسلام ويدفع الجميع إلى العطاء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.


 







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