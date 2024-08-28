محافظ المنوفية تقديم 1.5 مليون خدمة منذ انطلاق النسخة الثانية للمبادرة الرئاسية

المنوفية - محمد فتحى

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، للعام الثاني على التوالي بنطاق المحافظ، وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لتوسيع نطاق خدمات الصحة العامة وتقديمها بشكل مُكثف ومختلف وحصول جميع المواطنين على خدمات صحية عالية الجودة.

أشار الدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم تقديم مليون ونصف خدمة رعاية أولية وعلاجية حتى الآن منذ انطلاق النسخة الثانية للمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة في الأول من أغسطس الجاري من خلال تقديم خدمات الكشف المبكر للمقبلين على الزواج والأطفال حديثي الولادة وأمراض الاعتلال الكلوي والأورام السرطانية ( الثدي - الرئة)، مبادرة دعم صحة الأم والجنين ، وفحص وعلاج ضعف السمع في الاطفال حديثي الولادة، أمراض سوء التغذية التقزم و الأنيميا في أطفال المدارس للإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



وأكد محافظ المنوفية على تسخير كافة الإمكانيات وتقديم التسهيلات والدعم اللوجيستي اللازم لإنجاح تلك المبادرة، وتحقيق المستهدف منها لضمان توفير الخدمات الطبية لجميع المواطنين، ودعمه الكامل للقطاع الصحي وتنفيذ العديد من المشروعات الطبية العملاقة لتحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين.