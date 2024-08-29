محافظ أسيوط يفتتح معامل الرصد البيئى والمتغيرات المناخية بمركز الفتح

أسيوط -هيثم البدرى

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، معامل الرصد البيئى والمتغيرات المناخية بقرية بنى زيد الأكراد التابعة لمركز الفتح وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للنهوض بالقطاع الصحى وطبقاً لاستراتيجية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

حضر الافتتاح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة بأسيوط، والدكتور أبوالبكر محمد أحمد مدير المعمل، والدكتورة سوزان سليم مديرة الوحدة الصحية بقرية بنى زيد الأكراد وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح.

وعقب الافتتاح وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية بمعامل الرصد البيئى والمتغيرات المناخية، تفقد المحافظ معمل المياة ومعمل البكتريولوجي ومعمل الهواء ومعمل المبيدات والسموم ومعمل المعادن الثقيلة، وإستمع إلى شرح مفصل عن وظائف المعامل حيث يقوم المعمل بدراسة بيئة العينات من المياه والهواء في نطاق المحافظة ورصد تركيز الملوثات البيئية وذلك بإجراء تحاليل كيميائية وبيولوجية وبكتريولوجية وفصل المعادن الثقيلة والمبيدات لمياه النيل وفروعه من ترع ومصارف ومأخذ مياه الشرب.

كما تفقد المحافظ الوحدة الصحية بقرية بنى زيد الاكراد، حيث زار المحافظ أقسام الاستقبال، طب الأسرة، الصيدلية، عيادة الأسنان، التطعيمات وتوافر الأمصال للاطمئنان على سير العمل.

وأكد محافظ أسيوط ـ خلال جولته ـ على أهمية استمرار الجهود لتحسين مستوى الخدمات الصحية فى كافة المستشفيات والمراكز الطبية بالمحافظة مشدداً على أن صحة المواطن تأتى فى مقدمة أولويات الجهاز التنفيذى.