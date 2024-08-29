محافظ أسوان: 15 منحة تعليمية مجانية بالجامعات الدولية للمتفوقين.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، موافقة عدد من الجامعات على إعطاء منح تعليمية مجانية لـ15 طالب وطالبة من المتفوقين.

جاء ذلك خلال تكريم محافظ أسوان، للمتفوقين من أوائل الشهادات المختلفة للعام الدراسي المنقضى 2023/2024، بإجمالى 57 طالباً وطالبة، بحضور الدكتور لؤى سعد الدين، رئيس جامعة اسوان، والمهندس محمد فؤاد الرشيدى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية وأعضاء البرلمان بالمحافظة.

وأشار محافظ أسوان، فى كلمته، إلى الجهد الكبير الذى يبذله أولياء الأمور والمعلمين مع أبنائهم الطلاب للوصول إلى هذا المستوى المتفوق خلال العام الدراسى، ونقل تحيات وزير التربية والتعليم والذى زار محافظة أسوان أمس.



الحضور



جانب من التكريم



جانب من حفل التكريم