اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2024 02:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

خلال تكريم أوائل الشهادات..

محافظ أسوان: 15 منحة تعليمية مجانية بالجامعات الدولية للمتفوقين.. صور

الخميس، 29 أغسطس 2024 01:06 م
محافظ أسوان: 15 منحة تعليمية مجانية بالجامعات الدولية للمتفوقين.. صور جانب من التكريم
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، موافقة عدد من الجامعات على إعطاء منح تعليمية مجانية لـ15 طالب وطالبة من المتفوقين.

جاء ذلك خلال تكريم محافظ أسوان، للمتفوقين من أوائل الشهادات المختلفة للعام الدراسي المنقضى 2023/2024، بإجمالى 57 طالباً وطالبة، بحضور الدكتور لؤى سعد الدين، رئيس جامعة اسوان، والمهندس محمد فؤاد الرشيدى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية وأعضاء البرلمان بالمحافظة.

وأشار محافظ أسوان، فى كلمته، إلى الجهد الكبير الذى يبذله أولياء الأمور والمعلمين مع أبنائهم الطلاب للوصول إلى هذا المستوى المتفوق خلال العام الدراسى، ونقل تحيات وزير التربية والتعليم والذى زار محافظة أسوان أمس.

الحضور
الحضور
 
جانب من التكريم
جانب من التكريم
 
جانب من حفل التكريم
جانب من حفل التكريم
 
محافظ أسوان فى كلمته
محافظ أسوان فى كلمته






تكريم المتفوقين

اوائل الشهادات

اسوان

التربيه والتعليم

اخبار المحافظات

اخبار مصر




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة