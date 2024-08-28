محافظ أسوان: تخفيضات على السلع الغذائية بمعرض "أهلاً مدارس".. صور

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء المالية والمعيشية عن كاهل المواطنين، واستعداداً لاستقبال العام الدراسى الجديد 2024/2025، افتتح معرض "أهلاً بالمدارس" بحديقة الشجرة.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن المعرض والذى تنظمه مديرية التموين بالتعاون مع الغرفة التجارية يوفر المستلزمات المدرسية، وأيضاً السلع الأساسية المتنوعة بتخفيضات تتراوح ما بين 25% إلى 30% لتحقيق التوازن المطلوب فى الأسعار.

وأشار "كمال"، إلى حرص المحافظة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق، وأيضاً كافة الجهات التنفيذية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى لمواصلة تنظيم وافتتاح المعارض المتعددة لتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات الجماهيرية لأهالى أسوان بمختلف المدن والمراكز.

وأوضح، أن المعرض يضم كافة الأدوات المدرسية التى تتناسب مع جميع المراحل التعليمية والأعمار السنية ، فضلاً عن قسم لعرض السلع والمواد الغذائية، والذى تنظمه الشركة المصرية لتجارة الجملة حيث تم التنسيق المسبق مع العارضين من تجار الجملة والمصنعين ليفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور على مدار اليوم.

وحرص المحافظ على الاستفسار من المواطنين على جودة المعروضات ، مناشدهم بأهمية زيادة الإقبال على المعرض للإستفادة من التخفيضات المتاحة لكافة المنتجات المعروضة به، وفى نفس السياق سيتم إفتتاح معارض مماثلة "أهلاً بالمدارس" بباقى مراكز المحافظة، والتى تشمل فى دراو خلف مجلس المدينة، وفى نصر النوبة بداخل مقر نقابة المعلمين، وفى كوم أمبو بجوار مبنى الوحدة المحلية ، وفى إدفو بشارع السوق.

حضر افتتاح المعرض، المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، فضلاً عن المهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين، والمحاسب حسام الأنصارى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ، وسيد مدنى رئيس المدينة ، علاوة على القيادات التنفيذية.



افتتاح المعرض



المستلزمات الدراسية



المعرض



محافظ اسوان فى المعرض