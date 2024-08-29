اليوم السابع
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قرار مهم من التعليم بشأن مادة الحاسب الآلى بالمدارس الفنية

الخميس، 29 أغسطس 2024 10:44 ص
قرار مهم من التعليم بشأن مادة الحاسب الآلى بالمدارس الفنية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، أكدت فيه على أن مادة الحاسب الآلي بالمدارس الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات وكذا المطبق بها منظومة الجدارات المهنية توجد بالصف الأول فقط.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: تتبع مادة الحاسب الآلي المواد الثقافية الجدارات الأساسية ولا توجد بباقي الصفوف طبقا للخطة الدراسية ولا يوجد بالتعليم الفني الصناعي وظيفة موجه او موجه اول او موجه عام حاسب آلي ضمن أعضاء هيئة التوجيه الفني وذلك بخلاف باقي نوعيات التعليم الفني الزراعي والتجاري والفندقي.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه لم يتم إلغاء مادة الحاسب الآلي ووردت مادة نشاط اختياري بالقرار الوزاري المنظم تحت اسم تكنولوجيا وريادة الأعمال والمشروعات، حيث يختار الطالب بين التكنولوجيا الحاسب الآلي) أو ريادة الأعمال والمشروعات.

أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية، موضحا أن العام الدراسى الجديد يبدأ بالمدارس الرسمية والخاصة للغات والخاصة عربى والقوميات 21 سبتمبر المقبل وينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بإجمالى 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، على أن تبدأ الدراسة أو العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية يوم 8 سبتمبر 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يبدأ الفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 11/ 1/ 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8/ 2/ 2025 إلى الخميس الموافق 5/ 6/ 2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24/ 5/ 2025، أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31/ 5/ 2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2025.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25/ 1/ 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

 







وزارة التربية والتعليم

الغاء مادة الحاسب الآلى بالمرحلة الثانوية

اسم مادة الحساب الآلى بالثانوية

تكنولوجيا وريادة الأعمال والمشروعات

مادة الحاسب الآلي بالمدارس الفنية



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