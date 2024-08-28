وزارة التعليم: محاسبة الطلاب المتغيبين عن المدرسة بالدرجات

كتب محمود طه حسين

وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على متابعة حضور الطلاب إلى المدارس خاصة في مراحل النقل، وملاحظة نسب الغياب الحقيقية والمحاسبة عليها من خلال الدرجات المخصصة لها.



واشترطت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حضور التلميذ بالصفين الأول والثاني من حلقة التعليم الابتدائي، بنسبة لا تقل عن 60% للفصلين الدراسيين؛ لأداء المهام والتقييمات خلال العام الدراسي الجديد موضحة أنه في حالة عدم حضور التلميذ هذه النسبة لا ينقل للصف الأعلى، إلا بعد اجتياز البرنامج العلاجي الذي تقوم بإعداده المدرسة، في نهاية العام الدراسي، ويكون ذلك تحت إشراف توجيه الصفوف الأولى على مستوى الإدارة التعليمية، والمديرية. وعلى إدارة المدرسة، إخطار ولي الأمر بتقرير البرنامج العلاجي الخاص بالتلميذ، ونجاحه في الاجتياز من عدمه.