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طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون اليوم امتحان الجبر والهندسة الفراغية

الخميس، 29 أغسطس 2024 06:00 ص
طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون اليوم امتحان الجبر والهندسة الفراغية وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية (الرياضيات ) امتحان الدور الثاني اليوم الخميس 29 أغسطس 2024، فى مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة فراغية)، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان مقاييس المفاهيم (الكمياء).

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى 2024، انطلقت السبت 24 أغسطس الجارى وتستمر حتى 3 سبتمبر المقبل، حيث يؤدى الطلاب اليوم الخميس 29 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والسبت 31 أغسطس الكيمياء والجغرافيا.

وأشارت الوزارة إلى أنه يؤدى الطلاب يوم الأحد 1 سبتمبر 2024 الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والاثنين 2 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، وتنتهى امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2024، يوم الثلاثاء 3 سبتمبر بمواد الأحياء للثانوية العامة لطلبة شعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.







هل امتحانات الدور الثاني صعبة

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

موقع وزارة التربية والتعليم

جدول ملاحق الثانويه العامه

جدول الدور الثاني

جدول امتحانات الدور الثاني

جدول امتحانات الدور الثاني 2024

رصد 4 حالات غش بامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة دور ثان

امتحان الاقتصاد والاحصاء للثانوية العامة دور ثان 2024

امتحان الجبر والهندسة للثانوية العامة للدور الثانى

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