طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون اليوم امتحان الجبر والهندسة الفراغية

محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية (الرياضيات ) امتحان الدور الثاني اليوم الخميس 29 أغسطس 2024، فى مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة فراغية)، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان مقاييس المفاهيم (الكمياء).

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى 2024، انطلقت السبت 24 أغسطس الجارى وتستمر حتى 3 سبتمبر المقبل، حيث يؤدى الطلاب اليوم الخميس 29 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والسبت 31 أغسطس الكيمياء والجغرافيا.

وأشارت الوزارة إلى أنه يؤدى الطلاب يوم الأحد 1 سبتمبر 2024 الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والاثنين 2 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، وتنتهى امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2024، يوم الثلاثاء 3 سبتمبر بمواد الأحياء للثانوية العامة لطلبة شعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.