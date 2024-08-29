طلاب الثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحان الجبر والهندسة الفراغية

كتب محمود طه حسين

بدأ طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية ( الرياضيات ) امتحان الدور الثاني فى مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة فراغية)، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان مقاييس المفاهيم (الكيمياء).

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتصدى لأى محاولات غش، موضحة أنه تم التواصل مع لجان السير للتأكد من وصول أسئلة امتحان الفيزياء والتاريخ إلى لجان السير قيل انطلاق الامتحان.

وأدى طلاب الثانوية العامة الثلاثاء 27 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 28 أغسطس مادتى الفيزياء والتاريخ والخميس 29 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والسبت 31 أغسطس الكيمياء والجغرافيا.

وأشارت الوزارة إلى أنه يؤدى الطلاب يوم الأحد 1 سبتمبر 2024 الرياضيات التطبيقية الديناميكا والاثنين 2 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية وتنتهى امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2024، يوم الثلاثاء 3 سبتمبر بمواد الاحياء للثانوية العامة لطلبة شعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.