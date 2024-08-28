اليوم السابع
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طلاب الثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحان الفيزياء والتاريخ

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 09:13 ص
طلاب الثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحان الفيزياء والتاريخ وزارة التربية والتعليم- أرشيفية
كتب: محمود طه حسين

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بدأ طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية (علوم والرياضيات ) امتحان الدور الثاني فى مادة الفيزياء ، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثاني في مادة التاريخ، كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي (ورقة ثانية)

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتصدى لأى محاولات غش، موضحة أنه تم التواصل مع لجان السير للتأكد من وصول أسئلة امتحان الفيزياء والتاريخ إلى لجان السير قيل انطلاق الامتحان.

وأدى طلاب الثانوية العامة الثلاثاء 27 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 28 أغسطس مادتى الفيزياء والتاريخ والخميس 29 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والسبت 31 أغسطس الكيمياء والجغرافيا.

وأشارت الوزارة إلى أنه يؤدى الطلاب يوم الأحد 1 سبتمبر 2024 الرياضيات التطبيقية الديناميكا والاثنين 2 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية وتنتهى امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2024، يوم الثلاثاء 3 سبتمبر بمواد الاحياء للثانوية العامة لطلبة شعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

 







هل امتحانات الدور الثاني صعبة

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

موقع وزارة التربية والتعليم

جدول ملاحق الثانويه العامه

جدول الدور الثاني

جدول امتحانات الدور الثاني

جدول امتحانات الدور الثاني 2024

رصد 4 حالات غش بامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة دور ثان

امتحان الاقتصاد والاحصاء للثانوية العامة دور ثان 2024



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