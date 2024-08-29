صرف 750 جنيها منحة للعاملين بالسكك الحديدة والمترو بمناسبة المولد النبوى

كتبت آية دعبس

أعلن أعلن عبد الفتاح فكرى رئيس النقابة العامة لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، إن المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، قد وافق على صرف منحة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة والعاملين بنظام الـ 55 يوم، بمبلغ 750 جنية بمناسبة المولد النبوي الشريف .

وتقدم مجلس النقابة العامة برئاسة عبد الفتاح فكرى، بخالص الشكر والتقدير للمهندس كامل الوزير وزير النقل.

يذكر أنه ووفقا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فإن غرة شهر ربيع الأول للعام الهجري الحالي 1446 ستكون يوم 4 سبتمبر المقبل وعدته 30 يوما، وبذلك يكون المولد النبوي الشريف يوم 15 سبتمبر 2024.