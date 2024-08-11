نقيب السكة الحديد: تشغيل خط قطار الفردان بئر العبد يساهم فى تنمية شمال سيناء

كتبت ـ آية دعبس

أكد عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، أن خط الفردان بئر العبد قد شهد تطوير وإنشاء ورفع كفاءة لعدد من المحطات، بداية من الفردان حتى بئر العبد، بطول إجمالي حوالى 500 كيلو متر، موضحا أن إدارة التشغيل بهيئة السكة الحديد، وضعت مقترح جداول التشغيل لـ 4 رحلات يومية من محطة القنطرة شرق مرورا بـ جلبانة، بالوظة، السلام، رمانه، 30 يونيو ، نجيله ، انتهاء ببئر العبد في الوقت الحالي .=

وأضاف فكرى: أن مقترح مواعيد رحلات هذا الخط، وهي: قطار رقم 2111 سياحي، ينطلق من محطة القنطرة شرق 7.30 صباحا يصل محطة بئر العبد الساعة 8:50 صباحا، وقطار رقم 2109 سياحى، ينطلق من محطة القنطرة شرق 2.30 ظهراً يصل محطة بئر العبد الساعة 15.20 عصرا، وفي العودة قطار رقم 2110 سياحي ، ينطلق من محطة بئر العبد 10.30 صباحا ، ليصل محطة القنطرة شرق الساعة 11.50 صباحا، كما أن قطار رقم 2112 سياحي من محطة بئر العبد 4.30 عصرا يصل محطة القنطرة شرق الساعة 5.50 مساءاً.

وأكد عبد الفتاح فكري، أن تشغيل خط سكك حديد الفردان / بئر العبد سيساهم بشكل فعال في تنمية شمال سيناء ، ومن المتوقع أن يكون له عوائد اقتصادية كبير لمصرنا الغالية .

وكانت قد انتهت هيئة السكة الحديد من تجديد محطة قطار القنطرة شرق لاستعادة كفاءتها ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط الفردان بئر العبد، لإعادة حركة القطارات مرة أخرى لسيناء، بعد توقفها لسنوات.