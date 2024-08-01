اليوم السابع
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الأسعار الجديدة لتذاكر مترو الأنفاق.. انفوجراف

الخميس، 01 أغسطس 2024 11:32 ص
الأسعار الجديدة لتذاكر مترو الأنفاق.. انفوجراف اسعار تذاكر المترو الجديدة
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع أسعار تذاكر مترو الأنفاق الجديدة بعد تطبيق الزيادة، حيث طبقت الهيئة القومية للأنفاق زيادة فى أسعار تذكرة المترو، صباح اليوم الخميس، بقيمة من 2 لـ 3 جنيه على التذكرة.

أسعار التذاكر الجديدة

حتى 9 محطات 8 جنيه، وكبار السن 4 جنيهات.

من 10 إلى 16 محطة  10 جنيهات، وكبار السن 5 جنيهات.

من 17 إلى 23 محطة 15 جنيها،  وكبار السن 8 جنيهات.

أكثر من 23 محطة ب 20 جنيها، وكبار السن بـ 10 جنيهات.

سعر موحد للتذكرة 5 جنيهات لذوى الهمم.

وأكدت إدارة مترو الأنفاق أنه تم تعديل أسعار التذاكر بتوجيهات من وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق بداية من 1/8/2024.

 
اسعار تذاكر المترو الجديدة
اسعار تذاكر المترو الجديدة

 







اسعار تذاكر المترو

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