الأسعار الجديدة لتذاكر مترو الأنفاق.. انفوجراف

، صباح اليوم الخميس، بقيمة من 2 لـ 3 جنيه على التذكرة.

ينشر اليوم السابع أسعار تذاكر مترو الأنفاق الجديدة بعد تطبيق الزيادة، حيث

أسعار التذاكر الجديدة

حتى 9 محطات 8 جنيه، وكبار السن 4 جنيهات.

من 10 إلى 16 محطة 10 جنيهات، وكبار السن 5 جنيهات.

من 17 إلى 23 محطة 15 جنيها، وكبار السن 8 جنيهات.

أكثر من 23 محطة ب 20 جنيها، وكبار السن بـ 10 جنيهات.

سعر موحد للتذكرة 5 جنيهات لذوى الهمم.

وأكدت إدارة مترو الأنفاق أنه تم تعديل أسعار التذاكر بتوجيهات من وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق بداية من 1/8/2024.