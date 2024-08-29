اليوم السابع
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تنسيق الدبلومات الفنية 2024.. موعد فتح باب تسجيل الرغبات بموقع التنسيق

الخميس، 29 أغسطس 2024 02:58 م
تنسيق الدبلومات الفنية 2024.. موعد فتح باب تسجيل الرغبات بموقع التنسيق موقع التنسيق الإلكترونى
كتب محمد صبحى

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يتساءل الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية 2024 ، عن موعد فتح باب تسجيل الرغبات للالتحاق بالجامعات من خلال موقع التنسيق الإلكترونى.

ومن المقرر إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الدبلومات الفنية 2024 بعد إعلان نتيجة الدور الثانى لطلاب الشهادات الفنية من وزارة التربية والتعليم، اذ يتم إتاحة التسجيل لجميع طلاب الدبلومات الفنية.

ويكون تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية من خلال موقع التنسيق الإلكترونى.

وعلى ‏جانب آخر يواصل موقع التنسيق الإلكتروني اتاحة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى والثانية من تمثيل الجامعات في مرحلة تقليل الاختراق تحولات بين الكليات.

 







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