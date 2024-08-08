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تنسيق الدبلومات الفنية 2024.. 4 كليات تقبل طلاب الشهادات الفنية 3 و5 سنوات

الخميس، 08 أغسطس 2024 03:36 م
تنسيق الدبلومات الفنية 2024.. 4 كليات تقبل طلاب الشهادات الفنية 3 و5 سنوات المجلس الأعلى للجامعات
كتب محمد صبحى

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تواصل أمانة المجلس الأعلى للجامعات فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد للطلاب  وذلك ضمن اعمال تنسيق الشهادات الفنية المتوسطة نظام الثلاث سنوات والفوق متوسطة نظام الخمس سنوات للإلتحاق بكليات الهندسة، والتجارة، والحقوق، والزارعة، وذلك للعام الجامعى 2024-2025 تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وفى ضوء توجيهات الأستاذ الدكتورمصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

وفقًا لما يلى:ـ
1- اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للقبول بكليات الهندسة ويمكن التقدم للاختبارات من خلال الضغط على هذا الرابط: https://engineering.scu.eg

2-اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للقبول بكليات التجارة ويمكن التقدم للاختبارات من خلال الضغط على هذا الرابط: https://commerce.scu.eg

3- اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للقبول الحاصلين على دبلوم المعهد الفنى الصناعى " شعبة معامل بيولوجية " ودبلوم المدارس الفنية الزراعية " نظام الخمس سنوات بكليات الزراعة ويمكن التقدم للاختبارات من خلال الضغط على هذا الرابط: https://agriculture.scu.eg

4- اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للقبول بكليات الحقوق ويمكن التقدم للاختبارات من خلال الضغط على هذا الرابط: https://law.scu.eg.







تنسيق الدبلومات الفنية 2024

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